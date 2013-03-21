السر وراء تلميحات المدلج

مع اقتراب موعد انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي ستقام 2 مايو المقبل ويتنافس عليها أربعة مرشحين وهم: الإماراتي يوسف السركال والبحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم والسعودي د.حافظ المدلج بالإضافة إلى التايلندي مكودي، تشير الأمور إلى ما ذهبت إليه في المقال السابق بعنوان «اجتماع عمان في خبر كان» والذي دعا إليه الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم من أجل الوصول إلى حوار توافقي للاتفاق على مرشح عربي واحد من بين الثلاثة الذين أعلنوا ترشحهم، حيث خرج الاجتماع دون الاتفاق على اسم واحد من الثلاثة، وهذا ما كان متوقعا نظرا لتمسك كل طرف بحقه في خوض الانتخابات، وان كانت هناك تلميحات صدرت من السعودي المدلج مؤخرا بانسحابه من الانتخابات لمصلحة الإماراتي السركال، ولكنها تبقى مجرد تلميحات أستطيع وصفها بأنها ذكية جدا وجاءت في وقت مناسب بعد أن شعر خلال الفترة الماضية بصعوبة فوزه بمقعد الرئاسة نظرا لقوة المنافسة مع ثلاثة أشخاص لهم وزنهم الثقيل في القارة الآسيوية.

وقد يكون الفائدة التي خرج منها من هذا السباق هي اكتساب خبرة الانتخابات بالإضافة إلى أنها من المؤكد أن تضمن له كرسي نائب الرئيس على اقل تقدير، وفي اعتقادي هذا ما أراده المدلج من وراء إعلان ترشحه وهو حق مشروع له لا ينازعه عليه أحد، وبنفس الوقت فهو حر أيضا في مسألة انسحابه ودعم اتحاده لأي من المرشحين الثلاثة الآخرين، وإن كان جميع العرب يتمنون اتفاق الشيخ سلمان بن إبراهيم ويوسف السركال على اسم واحد فقط حتى لا ندع الفرصة للتايلندي مكودي لاستغلال تشتت الأصوات ويفوز بالانتخابات، خاصة بعد إعلان دول الآسيان دعهما له.

نقلاً عن الأنباء الكويتية