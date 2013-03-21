بلاتيني يفكر في رئاسة "فيفا" .. والسركال بدأ "الحملة"

المصدر: زيوريخ، دبي - د ب أ

مازال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الفرنسي ميشيل بلاتيني ، يفكر في إمكانية خوض الانتخابات الرئاسية للاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، التي تجرى في 2015.

وقال بلاتيني لمجلة "كيكر" الألمانية الرياضية اليوم الخميس: "لا أعرف ما الذي سأفعله، إنني أفكر في الأمر منذ فترة طويلة، منذ أن سألني الجميع بشأن ذلك".

وأضاف: "الرئيس جوزيف بلاتر أعلن بالفعل أنه سيرحل، المنصب سيكون خاليا، سنرى لمن؟!".

وألمح بلاتر (77 عاما) منذ إعلانه في 2011 عن اعتزاله منصب رئيس "فيفا" بعد الدورة الحالية، إلى أنه قد يترشح مجددا لرئاسة "فيفا" خلال عامين.

ولدى سؤاله حول ما إذا كان يعتقد أن رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني، كارل هاينز رومينيغه، سيخلفه في منصب رئيس "يويف"، أوضح بلاتيني ان ذلك "مستحيل".

وفي الوقت الذي أشار فيه بلاتيني إلى أن رومينيغه لديه الشخصية للقيام بذلك، لكنه ألمح "إنه ليس مساره المهني، لقد عملت في "يويفا" و"فيفا"، إنه ليس طريقه، كما أعتقد أنه ليس مهتم بهذا الأمر مطلقا".



الامارتيون بدأو التخطيط لدعم مرشحهم



إلى ذلك، أعلن الاتحاد الاماراتي لكرة القدم اليوم الخميس الانتهاء من تشكيل اللجنة التي ستتولى الاشراف على الحملة الانتخابية لرئيس الاتحاد، ومرشح دولة الإمارات لمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوسف السركال.

وضمت اللجنة رؤساء اتحادات رياضية ومسؤولين في الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، واللجنة الاولمبية الاماراتية، ومجلس دبي الرياضي، ومجلس الشارقة الرياضي.

وقال مسؤولون في الاتحاد ان "اللجنة ستجتمع الاسبوع المقبل وستتولى الإشراف على تنفيذ الإستراتيجية المعدة للحملة الانتخابية وتقديم الاستشارات والمقترحات الكفيلة بنجاحها".

وكان السركال اعلن يوم الاثنين الماضي أنه مستمر بقوة في حملته الانتخابية، مشيرا الى أنه سيتعاقد مع شركة متخصصة لاعداد برنامجه الانتخابي بصورة نهائية.

وكشف انه بصدد تكثيف زياراته لدول اسيا للحصول على دعمها في حملته، وسيلتقي مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر نهاية الشهر الجاري سعيا لمساندته في الترشح للمنصب الاسيوي.

ومن المقرر ان تجري الانتخابات يوم الثاني من مايو المقبل، ويتنافس على رئاسة الاتحاد الاسيوي يوسف السركال ورئيس الاتحاد البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، والسعودي حافظ المدلج (الذي المح في احاديث اعلامية عدة الى نيته الانسحاب من السباق الرئاسي الآسيوي)، ورئيس الاتحاد التايلاندي واراوي ماكدوي.