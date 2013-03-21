قد يقول البعض إن مليون ريال هي مردود اجتماع شرفيي الاتحاد أمر جيد، ولكني أرى غير ذلك تمامًا، فالرقم بصراحة لا يمت بصلة إلى ثقل رجالات الاتحاد ورموزه الكبيرة، وبالتأكيد ما يحدث أمر يدعو للقلق، ومتى سينصلح الحال، سيظل السؤال الموجع لكل الاتحاديين، حتى اجتماع الأحد بصراحة تامة فيه ما فيه، ومن يقفون خلف انقسام الصف الاتحادي يعون أن الأمر نذير شؤم، ومن يرى غير ذلك أظنه غير مُحق نهائيًا، فقد تكشّفت الكثير من الأوراق، ولم يعد ما هو خاف على أصغر محبي الاتحاد، ومربط الفرس رضا الاتحاديين عن هذا الاجتماع قبل غيرهم، والمردود الذي يمكن أن يصل إليه النادي بلا عناء كبير أو جهد متقطع.. وبلا مواربة، الاتحاد لايزال يئن من هذه التراكمات الموجعة>

ولا سبيل إلى الخلاص من هذه الوقيعة بين الاتحاد وذاته سوى بوقفة الرجال الأوفياء، وللحقيقة حادثت شخصية اعتبارية بعد الاجتماع لم ينقل لي تفاؤله على الإطلاق، بل قال صراحة إن بعض الأسماء جاءت وكأنها مغصوبة على الحضور، وغابت كثرة كثيرة، ولم تتفاعل مجموعة كبيرة مع ثنايا الاجتماع كما هو متوقع وما هو مأمول، بما يعني ألاّ ينتظر أحد من الاجتماع القادم سوى القليل القليل.. وما يحدث في الكويت دليل جديد على العشوائية التي تُغلِّف فريق القدم، وظنِّي كبير أن معسكر الكويت لن يكون سوى لتغيير الأجواء، وغير ذلك لا يبشر المعسكر بخير كبير، وبكل الأحوال ستنقضي أيامه ويعود الفريق، ومن يدري قد لا نرى جديدًا في حال الفريق.

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