لامبارد ينتظر المباراة رقم ١٠٠ .. بـ"شغف"

يسعى لاعب وسط المنتخب الإنكليزي وتشلسي فرانك لامبارد للوصول لمباراته رقم 100 بقميص المنتخب الإنكليزي، حيث بات أقرب من أي وقت مضى لتحقيق ذلك.

ولعب لامبارد حتى الآن 94 مباراة دولية مع المنتخب الإنكليزي، كان آخرها الشهر الماضي أمام منتخب البرازيل بعد أن قاد منتخب بلاده لتحقيق الفوز بتسجيله هدف الفوز الثاني على المنتخب البرازيلي.

وبإمكان لامبارد زيادة عدد مبارياته حين يمثل المنتخب الإنكليزي في مباراتيه أمام سان مارينو والجبل الأسود على التوالي، في إطار تصفيات كأس العالم 2014، حيث سيصل للمباراة رقم 96 ليقترب أكثر لتحقيق مبتغاه.

ويعيش لامبارد هذه الأيام أزهى فترات حياته الكروية، حيث اقترب بشدة من معادلة الرقم القياسي للهداف التاريخي لتشلسي بوبي تامبلينغ الذي سجل 202 هدف مع تشلسي.

ورفع لامبارد رصيده من الأهداف إلى 200 هدف، وبات على بعد هدفين فقط من الهداف التاريخي، حيث بمقدوره معادلة هذا الرقم وكسره أيضاً في ظل تبقي مباريات عدة له سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي.

ونقلت شبكة "سكاي سبورت" الرياضية عن لامبارد قوله إنه سعيد جداً بتمثيل المنتخب الإنكليزي، وسعادته أكبر بلعبه تحت قيادة مدرب المنتخب روي هودسون.

وأضاف: "تفكيري حالياً منصبّ على مباراتي سان مارينو الجبل الأسود من أجل حسم تأهل منتخب بلادي لكأس العالم 2014".

وأكد أنه تبقى 6 مباريات له على دخول مباراته المئوية مع المنتخب الإنكليزي، وهو رقم ليس قليل في المباريات الدولية، لكنه عبر عن ثقته بقدرته على القيام بذلك.

وتابع أنه لم يصل حالياً للمباراة رقم 100، لكنه يأمل بتحقيق ذلك، وخوض مباريات كأس العالم 2014 رفقة المنتخب الإنكليزي.

يُذكر أن لامبارد حال نجاحه في الوصول للمباراة المئوية، فإنه سيلتحق بعدد من اللاعبين السابقين والحاليين في المنتخب الذين وصلوا لهذا الرقم، كبيتر شيلتون، ديفيد بيكهام، بوبي مور، بوبي تشارلتون، بيلي رايت، ستيفن جيرارد واشلي كول.