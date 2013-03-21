مقطع فيديو يفضح تلاعب "يويفا" بقرعة دوري أبطال أوروبا

فجًّر الحكم التركي السابق والمعلق الرياضي في قناة "بياز" التركية، أحمد شاكار، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما اتهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بالتلاعب في قرعة دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا من أجل ضمان عدم مواجهة ريال مدريد وبرشلونة.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحاً للحكم الدولي السابق أكّد فيه حدوث تلاعب في نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا التي أجريت يوم الجمعة الماضي في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية من أجل الوصول لقرعة تضمن عدم تلاقي فريقين من البلد نفسه، في إشارة واضحة إلى قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد.

وأشار المعلق الرياضي في قناة "بياز" التركية إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يستعمل طريقة حديثة في عملية التزوير عن طريق وضع مغناطيس داخل الكرة التي يريدون سحبها، ووضع حجر مغناطيس آخر صغير جداً في يد الشخص الذي يريد سحب القرعة، وبالتالي سحب الكرة عن طريق الاهتزازات المغناطيسية المنبعثة من حجر المغناطيس.

وبرهن المذيع الرياضي على صحة كلامه بعدما أجرى قرعة على الهواء مباشرة جاءت مطابقة تماماً للقرعة التي أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والتي أوقعت (بايرن ميونخ الألماني ضد يوفنتوس الإيطالي، وريال مدريد الإسباني ضد غلطة سراي التركي، وبرشلونة الإسباني ضد باريس سان جرمان الفرنسي، وبروسيا دورتموند الألماني ضد ملقة الإسباني).

ويسعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من خلال تزوير قرعة "التشامبينزليغ" - بحسب الحكم التركي - إلى تجنب اصطدام الفرق الكبرى ببعضها في هذا الدور، مما سيسفر عن نصف نهائي ناري يدر أرباحاً هائلة على الاتحاد وهو ما من شأنه أن يضمن لبلاتيني الاستمرار في سياسته بتوزيع أموال إضافية على الدول الأوروبية الصغيرة لضمان إعادة انتخابه لفترة جديدة على رأس المنظومة الكروية الأوروبية.

