يايا توريه: مانشستر سيتي يعاملني بـ "ازدراء".. سأمهلهم ٣ أيام فقط

هدد الإيفواري يايا توريه ناديه مانشستر سيتي وصيف الدوري الإنكليزي بالرحيل عن الفريق خلال 3 أيام في حال لم تقم إدارة النادي بالتجديد، وأمهلها حتى يوم السبت المقبل لإتمام ذلك.

ونقلت صحيفة "الصن" الإنكليزية عن وكيل توريه قوله إن أمام مان سيتي ثلاثة أيام لمواصلة المفاوضات وتوقيع عقد جديد لتوريه، وحال عدم القيام بذلك فإنه موكله سوف يغادر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف وكيل توريه ديمتري سيلوك، أن مفاوضات التجديد بين توريه ومان سيتي توقفت منذ ستة أشهر دون أن يعطي أي أسباب لهذا التوقف، لكنه أشار إلى أن ثمة أمورا أخرى تدعو توريه للرحيل عن الفريق، وليس الجانب المالي هو السبب الرئيسي.

وأوضح أن توريه يشعر بنوع من الازدراء من قبل مسؤولي السيتي وفي مقدمتهم مدير النادي السابق مارود والحالي تيكسيكي الذي يريد التخلص منه - حسب زعمه - مثلما قام بذلك أيام تبوئه للمنصب نفسه في برشلونة الذي كان توريه أحد لاعبيه، لكنه أشار إلى أن توريه يحظى بدعم واحترام كبيرين من المدير الفني للفريق الايطالي روبرتو مانشيني.

وأفصح سيلوك عن وجود قائمة من الأندية المهتمة بضم توريه، دون الكشف عنها، لكنه أشار إلى أنه حال تركه للسيتي فإنه سينتقل لناد كبير لأنه لاعب عظيم.

وحول إمكانية عودته لبرشلونة، قال وكيل توريه، إن اللاعب الإيفواري يأمل أن يكون برشلونة مهتما بخدماته، مستغربا في الوقت ذاته من دفع برشلونة ملايين للاعبين يأتون ويجلسون على دكة البدلاء.

يذكر أن تصريحات وكيل توريه تأتي مغايرة لما كشفت عنه تقارير صحافية إنكليزية مؤخرا عن إعلان إدارة مان سيتي تمسكها بتوريه، مبدية استعدادها لتجديد عقده لفترة طويلة بمبلغ ضخم يصل لنحو 55 مليون جنيه إسترليني.



ويرغب مان سيتي في الإبقاء على توريه، ورفع راتبه السنوي ليصل إلى 11 مليون جنيه إسترليني، ما يعني تقاضيه 220 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد، ليصبح الأعلى دخلا في النادي.



مانشستر سيتي.. عودة وسادة ورحيل

أعفى الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني مهاجم المنتخب ومان سيتي سيرغيو أغويرو من خوض مباراتي المنتخب أمام فنزويلا وبوليفيا.

وقالت صحيفة " الدايلي ميل" الإنكليزية إن المدير الفني للأرجنتين وافق على ذلك وسمح لأغويرو بمغادرة معسكر المنتخب بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي ألمت به بالركبة.

وعلى صعيد آخر، بات في حكم المؤكد عودة قائد مان سيتي فينسنت كومباني لصفوف الفريق الأسبوع المقبل، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب منذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال المدرب المساعد للمنتخب البلجيكي فيدال بوركيلمنز في تصريحات أوردتها شبكة "سكاي سبورت" إن كومباني سيلحق بمباراة منتخب بلاده ضد مقدونيا التي ستجرى غداً الجمعة، موضحا أن كومباني لا يزال يستعيد لياقته وسيتمكن من المشاركة مع المنتخب، الأمر الذي سيمنحه فرصة العودة لفريقه السيتي.

وفي سياق متصل، أبدى الأرجنتيني بابلو زاباليتا سعادة كبيرة بتقلده شارة قيادة مان سيتي في ظل غياب قائد الفريق كومباني الذي يعاني من الإصابة.

وقال زاباليتا في تصريحات أوردتها صحيفة "أوليه سبورت" الأرجنتينية إن الفترة الحالية تعد الأفضل له في مسيرته منذ قدومه لمان سيتي.

إلى ذلك، أوضح موقع رياضي إلكتروني أن لاعب مان سيتي سكوت سنكلير سوف يغادر الفريق في نهاية الموسم الحالي، وذلك في إطار سعيه للمشاركة أساسيا وهو المكان الذي يفتقده في مان سيتي.



وأشار موقع "زا هارد تاكل" أن سنكلير الذي انضم لصفوف السيتي الموسم الماضي، بات مرشحا للمغادرة والانضمام إلى أستون فيلا أو إيفرتون، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



