"جواز سفر" يحرم المنتخب السعودي من حارس مرمى

وجد المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، الإسباني لوبيز كارو نفسه في مأزق إجراءات إدارية، لا يمكن الخلاص منه، اضطر على إثره اليوم الخميس إلى استدعاء حارس مرمى فريق الفتح عبدالله العويشير بديلا لحارس مرمى أهلي جدة عبد الله المعيوف بسبب وجود جواز سفر الأخير في السفارة الإيرانية، حيث يستعد أهلي جدة للسفر إلى إيران لخوض مواجهة في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا نهاية الشهر الجاري.

وكثف مسؤولو اتحاد الكرة السعودي وإدارة نادي أهلي جدة أمس اتصالات على نطاق واسع لإنهاء أزمة جواز سفر عبد الله المعيوف واستخراجه من السفارة الإيرانية إلا أنهم صدموا بأن السفارة حصلت على إجازة لمدة 3 أيام متتالية نظير احتفالها برأس السنة الإيرانية وهو ما دفع المدير الفني إلى صرف النظر عن استدعاء المعيوف وتحويل وجهته إلى نادي الفتح وضم الحارس عبدالله العويشير بدلا منه.

ومن المنتظر أن يصل حارس المرمى العويشير إلى جاكرتا اليوم الخميس.

ووصلت بعثة المنتخب السعودي إلى جاكرتا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، وسيؤدي الأخضر تدريباته اليوم في صالة الألعاب استعداداً لمواجهة إندونيسيا السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم المقررة في أستراليا خلال صيف عام 2015.

ويترأس أحمد عيد، رئيس اتحاد الكرة السعودي بعثة منتخب بلاده حيث وصل أمس وسيلتقي باللاعبين اليوم.