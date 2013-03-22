أليكسيس يرفض عروض الأندية: سأبقى في برشلونة حتى يطرودنني

رفض المهاجم التشيلي الدولي أليكسيس سانشيز العروض التي تلقاها من أندية أوروبية عدة، وكشف عن رغبته في الاستمرار ضمن صفوف فريقه برشلونة الإسباني الموسم المقبل، حسبما أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الرياضية اليوم الجمعة.

وأوضحت الصحيفة أن "أليكسيس سيسعى للرحيل عن صفوف برشلونة فقط إذا أبلغه مسؤولو النادي في يونيو المقبل بأن الفريق لا يرغب في استمراره ضمن صفوفه. إذا لم يحدث هذا، لن يرحل أليكسيس عن الفريق حيث أعطى تعليماته بالفعل إلى وكيله بعدم الاستماع لأي عروض".

ونال أليكسيس انتقادات عنيفة على مدار الموسم الحالي بسبب تراجع مستوى الأداء، علما أنه خاض 32 مباراة مع برشلونة في مختلف البطولات وسجل خمسة أهداف فحسب.

وهتف مشجعو برشلونة ضد اللاعب في مباريات عدة، قبل أن يتردد الجدل وبعض التقارير الإعلامية في إيطاليا عن رغبة ناديي يوفنتوس وإنتر ميلان في التعاقد معه.

وأضافت الصحيفة: "مع هذا، وعلى الرغم من اتصال كل من الناديين بالفعل بوكيل اللاعب فيرناندو فيليسيفيتش، كان رد اللاعب مماثلا في المرتين وهو الرفض وتوجيه الشكر".

ولكن الصحف الإسبانية أشارت في الأيام القليلة الماضية إلى أن مستقبل اللاعب في صفوف برشلونة سيكون في مهب الريح إذا تأكدت صفقة التعاقد مع البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا مهاجم سانتوس البرازيلي.

