هل أُحرج "بانديف" مع مدربه السابق "مورينهو".. فقرر "الكذب"؟!

أشعل قائد المنتخب المقدوني لكرة القدم، غوران بانديف، فتيل الحرب الإعلامية بين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، البرتغالي جوزيه مورينهو، بعدما أكّد وجود تلاعب في عملية التصويت الخاصة باستفتاء جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2012.

وشكّك مهاجم فريق نابولي الإيطالي في تصريحات صحافية نقلتها القناة الإسبانية السادسة، (وبثها على موقع "يوتيوب" مترجمة مدريديون عرب يقفون إلى جانب مدرب فريقهم)، بصدقية أبرز هيكل رياضي عالمي "فيفا"، لافتاً إلى أنّه قد منح صوته لصالح مدربه السابق في إنتر ميلان الإيطالي، جوزيه مورينهو، لكنه تفاجأ بعد ذلك بأن "فيفا" قد غيّر نتيجة صوته لصالح ديل بوسكي مدرب المنتخب الإسباني.

وأشار "بانديف" إلى أنّ "فيفا" لم يكتفِ باستبعاد اسم "مورينهو" من المركز الأول، بل قام بإزالة اسمه نهائياً من القائمة التي أعلن عنها فيما بعد، والتي ضمت المدير الفني للمنتخب الإسباني فيستني ديل بوسكي في الاختيار الأول ثم روبرتو مانشيني المدير الفني لمانشستر سيتي الإنكليزي كاختيار ثانٍ ثم الألماني يورغن كلوب المدير الفني لبوروسيا دورتموند كاختيار ثالث.

وأكّد قائد المنتخب المقدوني بأنه قد أجرى اتصالاً هاتفياً بمدربه السابق في "النيراتزوري" أبلغه خلاله بأنّه قد صوّت لصالحه بصفته قائداً للمنتخب المقدوني، لكنّه لم يعلم ماذا حدث بعد ذلك، مشيراً إلى أن المدرب البرتغالي قد تأثر قليلاً وشعر بالحزن بعد تلقي مكالمته الهاتفية؛ وذلك نتيجة إحساسه بالظلم الذي وقع عليه.

وعزّزت هذه الاتهامات الشكوك التي تحوم حول الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي بات محل جدل على أعمدة الصحف العالمية بعد التصريح الناري الذي أطلقه مدرب ريال مدريد والذي وجه من خلاله أصابع الاتهام للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، متهماً إياه بالتلاعب في نتائج المصوتين خلال عملية التصويت على جائزة "الكرة الذهبية" - التي يمنحها الفيفا بالتعاون مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية - من أجل منحها للمدرب الإسباني فيسنتي ديل بوسكي على حسابه.

واستشهد "مورينهو" خلال ظهوره في أحد البرامج الرياضية (التي ترجمها مدريديون متحمسون مع مدرب فريقهم، إلى العربية، ونشروها في موقع "يوتيوب")، في هجومه على أكبر المؤسسات الرياضية في العالم إلى التصريحات التي أطلقها رياضيون عدة، على رأسهم البرتغالي باولو دوارتي المدير الفني للمنتخب الغابوني الذي أكد في حديثه لبرنامج "فوتبوليروس" الذي يبث على قناة "ماركا" بأن أوراق التصويت لم تصل من الأساس من "فيفا" لإجراء عملية التصويت سوى بعد انتهاء مهلة التصويت، لافتاً إلى أنه كان سيصوت لصالح مواطنه "مورينهو" شأنه شأن مدرب منتخب غينيا بيساو.

من جانبه، لم يشأ الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يمر هذا الموقف مرور الكرام إذ نفى عضو لجنة اللعب النظيف والمسؤولية الاجتماعية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، بريان خيمينيز، بشكل قاطع ما تردد مؤخراً حول وجود تلاعب في نتيجة جائزة أفضل مدرب في العالم عام 2012.

وقال خيمينيز إن "فيفا" سيجتمع من أجل اتخاذ إجراءات صارمة ضد المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، كما أصدر "فيفا" بياناً رسمياً ذكر فيه أن قائمة التصويت المعلنة عن آخر اختيار لجائزة أفضل مدرب صحيحة.

وحول تصريحات قائد المنتخب المقدوني، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الحقيقة مؤكداً أن الوثائق التي تم إرسالها من الاتحاد المقدوني لكرة القدم بتاريخ 9-11-2012 تشير إلى ترشيح ديل بوسكي وليس مورينهو كما ادعى قائد المنتخب.

الاتحاد الدولي يدافع عن نفسه بنشر وثيقة التصويت



وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن نظيره المقدوني قد بعث خلال المهلة المحددة ووفقاً للقواعد المتبعة، صوتي المدير الفني للمنتخب الوطني وقائده لجوائز "فيفا" لعام 2012 ، عبر فاكس أرسله في التاسع من نوفمبر ٢٠١٢، تم الإعلان عنه في بيان، وصوت خلاله كلاهما للإسباني فيسنتي ديل بوسكي.



وعرض "فيفا" الوثيقة الموقعة من جانب المدير الفني للمنتخب المقدوني سيدومير يانيفسكي وقائده جوران بانديف، والسكرتير العام لاتحاد كرة القدم المقدوني، كما أنها تحمل الختم الرسمي لهذه المؤسسة.



وأظهرت الوثيقة أن المدير الفني للمنتخب المقدوني اختار لجائزة أفضل مدرب لعام 2012 ديل بوسكي في المركز الأول، يليه المدير الفني السابق لبرشلونة، الإسباني بيب غوارديولا، ثم الألماني خواكيم لوف مدرب منتخب بلاده.



أما غوران بانديف فقد صوت كذلك لفيسنتي دي بوسكي أولا، يليه مدرب بروسيا دورتموند، الألماني يورغن كلوب، ومدرب مانشستر سيتي الإنكليزي، الإيطالي روبرتو مانشيني.



وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم أن الصوتين وصلا في الموعد المحدد وفقاً للقواعد وتم احتسابهما خلال عملية الفرز، وذلك بعد أن صرح بانديف بأنه صوت للبرتغالي جوزيه مورينهو، الذي لعب تحت قيادته في نادي إنتر ميلان.

وفي ظل تضارب هذه التصريحات يبقى السؤال قائماً هل أخطأ الاتحاد المقدوني لكرة القدم؟!.. أم أنه قد قام بتغيير اختيار بانديف؟!.. أم وجد "بانديف" نفسه محرجاً مع مدربه السابق مورينهو فقرر الكذب؟!

يذكر أن اختيار المدرب الأفضل بالعالم مبني على أصوات مدربي وقادة كل منتخبات العالم، إضافة إلى عدة إعلاميين يتم ترشحيهم من كل دولة بحيث يختار كل من يحق له التصويت ثلاثة مدربين يتم منحهم نقاطاً بشكل تنازلي، بحيث يحصل الأول على خمس نقاط والثاني على ثلاث والثالث على نقطة واحدة ، ثم تجمع نقاط كل مدرب في النهاية وتذهب الجائزة للحاصل على الرصيد الأعلى.