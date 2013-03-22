اللجنة العليا لمونديال قطر: جاهزون لاستضافته صيفاً أو شتاء

أكدت اللجنة العليا لكأس العالم في قطر 2022 التزامها بتطبيق تكنولوجيا التبريد في الملاعب وأماكن التدريب ومناطق المشجعين، كما عرضت في ملف ترشيحها، وإن ذكرت للمرة الأولى أنها جاهزة للاستضافة في الصيف أو في الشتاء، ما يفتح الباب أمام الكثير من التساؤلات عن احتمال إقامة النهائيات في فصل الشتاء كما يطالب البعض.

وأكدت اللجنة العليا لمونديال قطر 2022 في بيان لها اليوم الجمعة "لقد أظهرنا منذ مرحلة ترشيح ملف قطر قدراً كبيراً من الالتزام بإثبات حقيقة قدرتنا على تطبيق تكنولوجيا التبريد في الملاعب وأماكن التدريب ومناطق المشجعين. وهذه التكنولوجيا مستخدمة منذ عام 2008 في ملعب السد حيث أثبتنا خلال تلك المرحلة بأن هذه التكنولوجيا يمكن أن تعمل بطاقة متجددة".

ويأتي بيان اللجنة العليا لمونديال 2022 بعد أن كثرت الأصوات الداعية الى تنظيم هذه النهائيات في فصل الشتاء بسبب الحرارة المرتفعة التي تشهدها قطر والمنطقة الخليجية في فترات الصيف التي تصل الى قرابة 50 درجة مئوية.

وتابع البيان "استند ملفنا على التخطيط لإقامة كأس العالم 2022 في الصيف، وحضر مفتشو "فيفا" إحدى مباريات الدوري القطري في ملعب السد واطلعوا على آلية تطبيق أنظمة التكييف التي طبقت في الملعب. كما زار فريق مفتشي "فيفا"الملعب النموذجي الذي تم تشييده بتكلفة كبيرة لإثبات قدرتنا في تطبيق تكنولوجيا التبريد بطاقة متجددة".

وأضاف "ونحن في هذا الصدد نؤكد حرصنا على تقديم الحلول لإيجاد أجواء مثالية ومريحة للاعبين والجماهير وتطوير هذه الحلول وجعلها مستدامة بيئيا، كما أننا ماضون في تنفيذ وتطوير هذه التكنولوجيا، والتزامنا هذا يرتكز على الإرث الذي سيقدمه هذا الحدث لقطر وللدول ذات الطبيعة المناخية المشابهة، وسيصبح بالإمكان إقامة الفعاليات الرياضية على مدار شهور العام ولن يقتصر تطبيق هذه التكنولوجيا على الملاعب وأماكن التدريب، وإنما سيتم تطبيقها في الأماكن العامة، لتوفير بيئة مثالية في المناطق المكشوفة على مدار العام وبغض النظر عن طبيعة المناخ".

ومضت اللجنة العليا في بيانها قائلة: "بخصوص وقت تنظيم كأس العالم 2022، فإننا أكدنا مرارا على أننا وضعنا في حسابات ملفنا أن نستضيف هذا الحدث في صيف عام 2022. وقد ألمحت شخصيات عالمية مختلفة إلى أنها تفضل إقامة البطولة في الشتاء، ونحن في حقيقة الأمر جاهزون وفي أتم الاستعداد لاستضافة كأس العالم في الصيف أو في الشتاء، ولن يتأثر تخطيطنا في أي من الاتجاهين، إذ إننا ملتزمون بتطبيق تكنولوجيات التبريد لأسباب تتصل بالإرث الذي تحدثنا عنه".

وأوضح "لقد قطعنا خطوات حثيثة على طريق تنفيذ ما خططنا له، وحققنا العديد من الإنجازات ورصدنا المال والوقت والموارد من أجل تنفيذ رؤيتنا حيث سيتم هذا العام البدء بتشييد أولى ملاعبنا الجديدة إلى جانب خمسة ملاعب أخرى تم وضعها في إطار مراحل مختلفة من التخطيط، وسنعلن في المستقبل المنظور عن كل ما يتم إحرازه من تقدم بشأن البنية التحتية".

وختم البيان "إن كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبية في الشرق الأوسط، وإن شعوب منطقتنا تنتظر لحظة صناعة التاريخ في هذا الجزء من العالم، ونحن ملتزمون وحريصون على الإيفاء بالوعود التي قطعناها على أنفسنا تجاه "فيفا" وأسرة كرة القدم العالمية بتنظيم نسخة فريدة من كأس العالم 2022، ليس فقط على أرض الملعب، وإنما خارجه أيضا وعلى مختلف الاتجاهات الاجتماعية والبشرية والثقافية".

ودعت شخصيات عدة وأبرزها الفرنسي ميشال بلاتيني رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم إلى إقامة مونديال 2022 في فضل الشتاء، وتحديدا بين شهري ديسمبر ويناير، كما أعلن مؤخرا رئيس الدوري الإنكليزي الممتاز دايف ريتشاردز أن البريمر ليغ بإمكانه الموافقة على إقامة النهائيات في قطر في فصل الشتاء.

