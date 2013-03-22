حارس أرسنال: والدي أحرجني.. أعتذر لك يا فينغر

أحرج حارس مرمى أرسنال وجيتش تشيزني والده، وقدم اعتذارا علنيا لإدارة النادي ومدربه الفرنسي آرسين فينغر، عن تصريحات صحافية انتقد فيها بشدة فينغر.

وكتب الحارس البولندي الشاب بيان اعتذار طلب نشره على الموقع الرسمي لنادي أرسنال يعتذر فيه عن التصريحات التي أدلى بها والده، ونشرتها مختلف وسائل الإعلام الإنكليزية والبولندية.

وقال تشيزني إن تلك التصريحات هي آراء شخصية ووجهة نظر لوالده فقط، وليست وجهة نظره، مشيرا إلى أنه يحترمها ولكنه لا يمكنه قبولها لأنها تمس النادي الذي يحبه ويلعب فيه.

وأضاف: "أمضيت في أرسنال سبع سنوات، وأظهرت خلالها احتراما كبيرا للنادي ولفينغر وللإداريين ولزملائي اللاعبين، والجماهير، والذين جميعا قدموا لي دعما كبيرا".

وكان والد تشيزني قد وجه انتقادات شديدة لفينغر، اتهمه فيها بالمسؤولية عن هبوط مستوى نجله، لأن فينغر أشركه في إحدى المباريات وهو مصاب.

واستغرب تشيزني الأب من إقدام فينغر على إبعاد نجله عن التشكيلة الأساسية للفريق في آخر مباراتين، رغم أن - نجله - تحامل على نفسه في أكثر من مباراة وهو مصاب بناء على أوامر فينغر بالذات.

وأعرب والد تشيزني عن دهشته من معاملة فينغر له، مطالبا المدرب الفرنسي بضرورة معاملة ابنه بطريقة أفضل من ذلك.



