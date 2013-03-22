ريال مدريد يغزو مانشستر سيتي .. "أغويرو" و"توريه" أول الغنائم

بات مهاجم المنتخب الأرجنتيني ومانشستر سيتي الإنكليزي سيرغيو أغويرو قريبا من العودة للعب في الدوري الإسباني، وذلك عبر بوابة ريال مدريد الذي تشير تقارير صحافية إنكليزية، إلى نية النادي الملكي التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "الدايلي ستار" الإنكليزية أن ريال مدريد سوف يتقدم لمانشستر سيتي بعرض لضم مهاجمه الأرجنتيني مقابل (45 مليون جنيه إسترليني)، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه النادي الإسباني لضمه لصفوفه.

وأوضحت الصحيفة الإنكليزية أن مان سيتي سيواجه صعوبة في الحفاظ على لاعبه الأرجنتيني الذي لم يتأقلم كثيرا في مانشستر، فهو يفضل العودة للدوري الإسباني الذي بزغ نجمه فيه مع أتليتكو مدريد.

وعاني أغويرو من مشكلات شخصية في مانشستر سيتي، خصوصا في ظل انفصاله عن زوجته جيانينا ابنة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني مارادونا، لذلك فهو يخطط للعودة لإسبانيا لنسيان خيبة الأمل في زواجه الأخير.

وهذه ليست المرة الأولى التي يطلب فيها ريال مدريد ود أغويرو، فقد كان قريبا من التعاقد معه الموسم قبل الماضي، ولكن غريمه التقليدي وجاره في مدريد أتلتيكو رفض بيع اللاعب الأرجنتيني له مما اضطره للانتقال للدوري الإنكليزي وتحديدا مع مانشستر سيتي.





تشيلسي والريال على خط توريه

من جهة أخرى، قالت صحيفة "الصن" الإنكليزية إن نادي تشيلسي الإنكليزي وريال مدريد الإسباني دخلا على خط المفاوضات مع لاعب مانشستر سيتي الإيفواري يايا توريه.

وأشارت "الصن" إلى أن كلا منهما مستعد لدفع أكثر من (22 مليون جنيه إسترليني)، للحصول على خدمات الإيفواري توريه.

وكان توريه قد أمهل مان سيتي ثلاثة أيام تنتهي غداً السبت، من أجل الدخول معه في مفاوضات وتوقيع عقد جديد، وإلا فإنه سوف يغادر الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



بوروسيا دورتموند يريد دزيكو .. ولكن!

أبدى نادي بوروسيا درتموند وصيف الدوري الألماني إعجابه بمهاجم مانشستر سيتي أدين دزيكو، معربا عن أمله في التوصل لاتفاق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" الإنكليزية أن دورتموند يريد تعويض رحيل مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، وسبق له أن تقدم مرتين لشراء دزيكو من مان سيتي لكن ثمة أمورا أثرت على هذا العرض.

ويطالب دورتموند من سيتي تخفيض سعر دزيكو، حيث يطالب النادي الإنكليزي بمبلغ (20 مليون جنيه إسترليني) للاستغناء عن خدماته، لكن النادي الألماني يرى أن هذا المبلغ كبيرا ويريد تخفيضه.

يذكر أن دزيكو سبق له أن لعب في الدوري الألماني رفقة فولفسبورغ قبل أكثر من عامين، كما توج هدافا للدوري الألماني، لكنه فشل في إيجاد مكان أساسي له في مان سيتي.

