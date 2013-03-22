فان بيرسي: الاتحاد الأوروبي "جبان"

خرج مهاجم مانشستر يونايتد روبن فان بيرسي عن صمته، ووجه انتقادات لاذعة وغير مسبوقة ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وذلك على خلفية خروج ناديه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في المباراة المثيرة أمام ريال مدريد الإسباني.

ووصف فان بيرسي في تصريحات صحافية، "يويفا" بأنه "جبان" عندما أقدم على تعيين الحكم التركي شاكير لإدارة مباراة كبيرة بحجم مانشستر يونايتد وريال مدريد".. وأضاف: "لم أفهم لماذا تم تعيين حكم مغمور مثله، وهو لم يقد أي مباراة كبيرة منذ أشهر؟!".

ولم يكتف المهاجم الهولندي بذلك، بل زاد منتقداً "يويفا": "إنه اتحاد جبان، عين شاكير حكماً للمباراة ثم واصل جبنه بدعم شاكير رغم أخطائه التي تابعها الملايين"، معتبرا أن هذا الدعم أسوأ ما في الأمر.

وطالب فان بيرسي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "التحلي بالصدق، والاعتراف أن لقطة طرد ناني لم تكن صحيحة، وأن شاكير لم يرَ تلك اللقطة، وذلك بدلاً من دعمه".

ويرى بيرسي أن البطاقة الحمراء التي وجهت لناني "لم تكن صحيحة، ولم تستوجب الطرد، لأن الخطأ كان مجرد احتكاك غير مقصود".

وأشار مهاجم مانشستر يونايتد إلى أن بعض لاعبي ريال مدريد قالوا له إن الطرد لم يكن صحيحاً. وختم المهاجم الهولندي بأن فريقه لولا طرد ناني كان سيفوز، لأن الأمور كانت تسير في البداية بشكل مميز لصالح اليونايتد، ولكن عقب الطرد انقلبت الأمور رأسا على عقب، مشيرا إلى أن ريال مدريد لم يشكل أي خطورة على فريقه قبل طرد ناني.