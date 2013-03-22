فيرغسون يدفع 10آلاف يورو.. ثمنا لـ"قلة الاحترام"

قرر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم تغريم مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي أليكس فيرغسون مبلغا مقداره 10 آلاف يورو لعدم حضوره المؤتمر الصحافي، إثر نهاية مباراة فريقه ضد ريال مدريد الإسباني في إياب الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا، في حين قرر إيقاف لاعب وسط الفريق البرتغالي لويس ناني مباراة واحدة لطرده في تلك المباراة.

وبدا فيرغسون غاضبا من طرد ناني في الدقيقة 56 من تلك المباراة التي خسرها فريقه 1-2 علما أنه كان متقدما 1-صفر قبل حادثة الطرد، ولم يحضر المؤتمر الصحافي.

وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد اجتماع لجنة المراقبة والانضباط لديه، اليوم الجمعة، في مقره في نيون (سويسرا) والتي اعتبرت أن العقوبة جاءت "لعدم احترام المدرب واجبات ما بعد المباراة".