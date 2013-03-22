نيوكاسل: الاتحاد الإنكليزي خيّب أملنا.. إنه يكيل بمكيالين

أبدى نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي غضبا شديدا من تغاضي اتحاد الكرة الإنكليزي عن إيقاع عقوبة ضد لاعب ويغان أثلتيك كالوم مكمانمان بعد تدخله العنيف ضد ماساديو هايدارا لاعب نيوكاسل خلال مباراة الفريقين، الأحد الماضي، في إطار مباريات الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وقال مدير نادي نيوكاسل ديريك لامبياس، إن الإجراءات التأديبية التي يطبقها الاتحاد الإنكليزي لا تخدم الهدف الذي وضعت من أجله، مستغرباً في الوقت نفسه تصريحات الاتحاد الإنكليزي بعدم اتخاذ أي إجراء تأديبي بحق مكمانمان بأثر رجعي.

وعلى عكس التوقعات فاجأ الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم الجميع بالعفو عن ماكمانمان بعد تدخله العنيف، حيث أعلن عبر موقعه على شبكة الإنترنت أنه لن يتخذ أية تدابير في حق لاعب ويغان، رغم صرامته في الحكم في مثل هذه الحالات.

وأضاف لامبياس في بيان نشره على موقع نيوكاسل على شبكة الإنترنت أن إدارة ناديه تشعر بخيبة أمل كبيرة بعد علمها بعدم توقيع أي عقوبة بحق لاعب ويغان، منتقدا في الإطار ذاته مالك ويغان ديف ويلان، الذي دافع عن لاعب ناديه مكمانمان.

واستغرب مدير نيوكاسل من قرار الاتحاد الإنكليزي، وقارنه بحوادث أخرى وقعت كان أبطالها لاعبين من نيوكاسل وأندية أخرى في أحداث تم مراجعتها بعد انتهاء المباريات، ولم تكن أشد خطورة من واقعة مكمانمان وهايدارا.

ولم يكتف لامبياس بانتقاد الاتحاد الإنكليزي بسبب واقعة هايدارا بل عبر عن استيائه الشديد من قرار الاتحاد الإنكليزي بإيقاف المدرب المساعد للفريق جون كارفر، بعد دخوله في مشادة بين شوطي المباراة بسبب واقعة مكمانمان، قائلاً: "إنه يكيل بمكيالين".

وكان الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم قد وجه تهمة السلوك غير اللائق ضد كارفر، وأمهله حتى اليوم الجمعة لتقديم إفادة بشأن الاتهامات الموجهة ضده.

ودخل كارفر في مشادة مع ماكمانمان قبل أن يتدخل عدد من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني للفصل بينهما، ليتحول بعدها كارفر لمدرب ويغان غراهام بارو ودخل في مشادة معه أيضا قبل أن يتدخل رجال الأمن والشرطة للحيلولة دون وقوع اشتباك عند الممر المؤدي إلى غرف تغيير الملابس.

يذكر أن ماكمانمان تدخل بعنف على ركبة مدافع نيوكاسل يونايتد هايدارا، لاقتصاص الكرة منه، الأمر الذي تسبب بإصابة بالغة أخرجت هايدارا المنضم حديثا لصفوف نيوكاسل على "نقالة "، وهو التدخل الذي وصفه مدرب نيوكاسل ألان باردو بأنه "الأبشع" في عالم كرة القدم، حيث تم نقله مباشرة للمستشفى لتلقي العلاج.

