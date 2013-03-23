الإمارات أفلتت.. وقطر تعثرت.. والعراق سقط بالحمراء

حقق المنتخب البحريني لكرة القدم فوزاً ثميناً على ضيفه المنتخب القطري بهدف دون رد، اليوم الجمعة، على استاد البحرين الوطني بالرفاع، في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2015 المقررة في أستراليا.

وسجل فوزي عايش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20.

وكانت ماليزيا فازت على ضيفها اليمن 2-1 في المجموعة ذاتها اليوم أيضاً.

وانفردت البحرين بصدارة المجموعة، رافعة رصيدها إلى 6 نقاط بعد أن كانت تغلبت في الجولة الأولى على اليمن2-صفر، وتجمد رصيد قطر عند 3 نقاط من فوزها في مباراتها الأولى على ماليزيا 2-صفر، فباتت تتقدم عليها بفارق الأهداف، وبقي اليمن من دون رصيد في المركز الرابع والأخير.

جاءت بداية المباراة هادئة من الجانبين، ولم تكن هناك خطورة حقيقية خلال ربع الساعة الأول على مرمى الفريقين وسط أفضلية نسبية للمنتخب البحريني الذي استغل تحركات فوزي عايش في الجهة اليسرى.

ومن الهجمة الأولى، نجح المنتخب البحريني في افتتاح التسجيل عن طريق عايش الذي تلقى تمريرة طويلة من منتصف الملعب من المدافع حسين بابا، فهيأها على صدره متخطياً المدافع القطري مصعب الحسن، وتوغل بها داخل منطقة الجزاء ثم أرسلها من تحت يدي الحارس سعد الشيب (20).

ولاحت فرصة ذهبية لقطر لإدراك التعادل بعد تمريرة طويلة من حسن الهيدوس وصلت إلى سيباستيان سوريا غير المراقب فلعبها رأسية بجوار القائم الأيمن (27).

وأهدر عبدالوهاب المالود فرصة ثمينة لأصحاب الأرض لتعزيز التقدم بعد أن تلقى تمريرة بينية من سامي الحسيني وضعته في مواجهة الحارس سعد الشيب فسدد الكرة قوية حولها الأخير إلى ركنية (31).

ومع بداية النصف الثاني، أجرى المنتخب القطري تغييراً في منطقة الدفاع بإخراج المدافع مصعب الحسن وإشراك حامد إسماعيل بدلاً منه.

وكانت أولى الفرص للبحرين مع تسديدة عبدالوهاب علي من كرة مرتدة له على مشارف المنقطة فسددها أرضية التقطها الحارس سعد الشيب (59).

ومن تمريرة عرضية للبديل عبدالله الهزاع وصلت الكرة إلى سامي الحسيني غير المراقب فسددها بلمسة واحدة قوية نجح الشيب في التقاطها (73).

وأنقذ الشيب مرمى فريقه من هدف محقق بعد أن توغل سامي الحسيني داخل المنطقة مستغلاً غياب التغطية الدفاعية وسدد الكرة قوية حولها الحارس بصعوبة إلى ركنية (84).

الإماراتي حول تأخره إلى فوز مثير

حول المنتخب الإماراتي تأخره بهدف إلى فوز مثير على ضيفه الأوزبكي 2-1، اليوم الجمعة، في أبوظبي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لتصفيات كأس آسيا 2015 لكرة القدم.

افتتحت أوزبكستان التسجيل عبر شاروه غودييف (16)، لكن الإمارات ردت بقوة في ظرف دقيقتين في الشوط الثاني، فعادلت النتيجة عبر أحمد خليل (59)، ثم حققت الفوز بهدف علي مبخوت (61).

وبقيت الإمارات في الصدارة برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن هونغ كونغ الفائزة على فيتنام 1-صفر اليوم أيضاً، في حين تراجعت أوزبكستان للمركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وبقيت فيتنام أخيرة بلا رصيد.

وأكدت الإمارات سطوتها على أوزبكستان بعدما حققت اليوم فوزها الثامن، ولم تخسر إلا في ثلاث مباريات من أصل 13 في تاريخ لقاءاتها مع منافستها.

كانت البداية لصالح أوزبكستان التي ضغطت بقوة، وأهدر ألكسندر هينريخ فرصة نادرة بعدما وجد نفسه أمام مرمى الحارس علي خصيف لكنه سدد خارجاً برعونة (3).

ترجمت أوزبكستان أفضليتها بافتتاح التسجيل بعد خطأ دفاعي من خميس إسماعيل الذي مرر الكرة بالخطأ إلى غودييف لم يجد صعوبة في إيداعها مرمى علي خصيف (16).

بدأت الإمارات بتنظيم صفوفها، وكاد إسماعيل الحمادي يدرك التعادل بعد تلقيه كرة من مبخوت لكن صدها حارس مرمى أوزبكستان أغنيستي نيستروف وأبعدها ببراعة إلى ركنية (28).

وتألق نيستروف مرة أخرى بعد تسديدة بعيدة قوية لخميس إسماعيل طار لها حارس أوزبكستان وأبعدها قبل أن تخترق مرماه (44).

وبدأ مهدي علي، مدرب الإمارات، الشوط الثاني بإجراء تغييرين سريعين بإشراك إسماعيل مطر وحبوش صالح بديلين لإسماعيل الحمادي وحبيب الفردان.

وأدرك أحمد خليل التعادل بعد تلقيه عرضية من عامر عبدالرحمن سددها مباشرة بعيداً عن متناول نيستروف (59).

ولم يهمل أصحاب الأرض الفريق الضيف سوى دقيقتين لتسجيل هدف الفوز بعد تمريرة من عامر عبدالرحمن الذي قام بدور صانع الألعاب في ظل غياب شقيقه عمر عبدالرحمن للإصابة وصلت إلى علي مبخوت الذي انفرد بشكل تام وسدد كرة في الشباك (61).

وسنحت لأوزبكستان فرصة مثالية لإدراك التعادل، لكن تسديدة غودييف أصابت قدم المدافع عبدالعزيز هيكل ثم القائم وخرجت (82).

فوز صعب للصين على العراق

خطف منتخب الصين فوزاً صعباً جداً على ضيفه العراقي 1-صفر، اليوم الجمعة، في شانغسا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن الدور الأول من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم في أستراليا عام 2015.

وخطف يو داباو هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وتحل السعودية ضيفة على إندونيسيا غداً السبت في المجموعة ذاتها.

رفع منتخب الصين رصيده إلى 3 نقاط بعد أن خسر في الجولة الأولى أمام السعودية 1-2، في حين تجمد رصيد العراق عند 3 نقاط أيضاً من فوزه على إندونيسيا 1-صفر في بداية التصفيات.

وكان المنتخب العراقي في طريقه إلى انتزاع نقطة ثمينة قبل أن يسجل داباو هدفاً إثر ثغرة دفاعية في الوقت القاتل.

خاض منتخب العراق الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع علي عدنان في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للشوط الأول لنيله البطاقة الصفراء الثانية.

المباراة أقيمت في ظروف مناخية صعبة، خصوصاً في الشوط الثاني، حيث انهمرت الأمطار بغزارة وحولت أماكن كثيرة من الملعب إلى برك صعبت مهمة اللاعبين في التمرير، لأن الكرة كانت تتوقف من تلقاء ذاتها في كثير من الأحيان، كما ارتفعت نسبة الانزلاقات ما دفع باللاعبين إلى الحذر والبطء في تحركاتهم.

بداية المباراة جاءت سريعة بين المنتخبين اللذين تبادلا المحاولات الهجومية في الدقائق العشر الأولى قبل أن تميل الأفضلية لحساب صاحب الأرض بفضل تحركاته السريعة ومباغتاته الجانبية على مرمى الحارس نور صبري، فضلاً عن تضييق المساحات أمام لاعبي المنتخب العراقي.

وكاد المنتخب العراقي يفتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة عندما حصل على ركلة حرة نفذها بقوة أحمد ياسين، لكن الحارس الصيني زهنغ جانغ أبعد الكرة بصعوبة إلى الخارج.

وفي الدقيقة (17) ظهر صبري مرة ثانية وأبعد رأسية قوية للاعب يانغ زهو بعد أن تلقى تمريرة عرضية عالية.

واستمر ضغط المنتخب الصيني طيلة هذا الشوط الذي شهد تراجعاً واضحاً لأسود الرافدين الذي كاد يدفع ثمن ذلك في الدقيقة (43)، لكن براعة الحارس صبري حالت دون أن يفتتح زهو التسجيل إثر كرة رأسية.

وفي الشوط الثاني، تراجع المنتخب العراقي تماماً إلى منطقة الدفاع للحد من خطورة المنتخب الصيني المتواصلة، الأمر الذي أرغم المدرب الصربي فلاديمير بتروفيتش على الاستعانة بمدافعين عندما أخرج يونس محمود وعلاء عبدالزهرة وأشرك علي حسين رحيمة وخلدون إبراهيم.

وقبل ذلك أهدر عبدالزهرة فرصة مواتية للتسجيل عندما سدد كرة وهو بمواجهة الحارس الصيني، لكن كرته هزت شباكه من الخارج.

واقترب المنتخب الصيني من التسجيل مجدداً في الدقيقة (87) بعد أن أرسل جن كاو كرة قوية مرت بجانب القائم الأيمن للمرمى وسط ذهول الحارس نور صبري.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع حصل المنتخب الصيني على ركنية هيأ منها زهانك ينغ كرة أمام زميلة يو داباو فسددها أرضية على يسار الحارس نور صبري أخفق المدافعان سلام شاكر وعلي بهجت المتواجدان على خط المرمى من إبعادها.

فوز كبير للبنان على تايلاند

حقق منتخب لبنان فوزاً كبيراً على ضيفه التايلاندي 5-2 اليوم الجمعة، في بيروت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الأول لتصفيات كأس آسيا 2015 في أستراليا.

وسجل حسن شعيتو (6 و22) ومحمد حيدر (31) وحسن معتوق (73) وعباس عطوي (90+1) أهداف لبنان، وتيراسيل دانغدا (49) وبوانغشان (86) هدفي تايلاند.

وحصد لبنان أول ثلاث نقاط له في المجموعة بعد أن كان سقط أمام إيران بخماسية نظيفة في الجولة الأولى، في حين منيت تايلاند بخسارتها الثانية، الأولى كانت أمام الكويت 1-3.

فوز ماليزيا على اليمن

فازت ماليزيا على ضيفها اليمن 2-1 اليوم الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن الدور الأول للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2015 في أستراليا.

سجل محمد عقيل (27) وزامبري (80) هدفي ماليزيا، وأيمن الهاجري (13) هدف اليمن.

رفعت ماليزيا رصيدها إلى 3 نقاط بعد أن خسرت في الجولة الأولى أمام قطر صفر-2، ولقي اليمن خسارته الثانية بعد الأولى أمام البحرين صفر-2 أيضاً.

فوز هونغ كونغ على فيتنام

فازت هونغ كونغ على ضيفتها فيتنام 1-صفر اليوم الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ضمن الدور الأول للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2015 في أستراليا.

وسجل تشان واي هو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87.

رفعت هونغ كونغ رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتاً، بعد أن كانت تعادلت مع أوزبكستان صفر-صفر في الجولة الأولى، في حين لقيت فيتنام خسارتها الثانية بعد أن سقطت على أرضها أمام الإمارات 1-2.



