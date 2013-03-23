راسك "سالم" يا الأخضر

انتزع المنتخب السعودي صدارة المجموعة الثانية في تصفيات كأس أمم آسيا 2015، بعد فوزه على المنتخب الإندونيسي 2-1.

واستفاد "الأخضر" من خسارة العراق من الصين بهدف نظيف أمس الجمعة.

ويدين المنتخب السعودي بالفضل لمهاجمه يوسف السالم الذي نجح في تسجيل هدفي الفوز.

وكان المنتخب الإندونيسي هو البادئ بالتسجيل في الدقيقة السادسة عن طريق قائده بواس سالوسسا الذي استغل هفوة الظهير الأيمن منصور الحربي ليضع الكرة على يمين الحارس وليد عبدالله.

وضغط المنتخب السعودي بعد الهدف الإندونيسي المفاجئ، ونجح في إدراك التعادل في الدقيقة "14"عن طريق مهاجمه يوسف السالم الذي استغل عرضية سلطان البيشي المميزة ليضعها برأسه في شباك الحارس الإندونيسي.

وواصل المنتخب السعودي ضغطه على المرمى الإندونيسي الذي نجح حارسه في إبعاد أكثر من هجمة خطيرة للمنتخب السعودي.

وفي الشوط الثاني نجح السالم في منح المنتخب السعودي هدف التقدم في الدقيقة "56" بعد استغلاله لعرضية البيشي ليضعها برأسه في مرمى المنتخب الإندونيسي بنفس طريقة الهدف الأول.

وشن المنتخب الإندونيسي العديد من الهجمات في الدقائق الأخيرة بحثاً عن هدف التعادل إلى أن أطلق الحكم صافرته معلناً نهاية المباراة، وسط فرحة للجماهير السعودية الحاضرة في مدرجات الملعب والتي حرصت على حضور المباراة مستغلة إجازة الربيع في السعودية.

وأبدت الجماهير السعودية ثقتها في المنتخب عبر مقاطع فيديو تم تسجيلها وهم في الباص لحظة اتجاههم للملعب، وتم تداولها في موقع "كيك".

وأعاد المنتخب السعودي الأذهان لآخر لقاء رسمي أقيم بين المنتخبين في كأس آسيا 2007 والذي انتهى بفوزه بنفس النتيجة برأسيتين لياسر القحطاني وسعد الحارثي.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما استمر المنتخب الإندونيسي في ذيل الترتيب بدون نقاط.