ريال مدريد يسدد ديون طبيب النادي.. ويقاضيه

أعلن نادي ريال مدريد أنه سيقاضي "بشكل فوري" الطبيب الإسباني المثير للجدل إيوفيميانو فوينتس "إزاء محاولة إشاعة البلبلة وإثارة الرأي العام بشأن علاقته بالنادي".

وفي بيان صدر فجر اليوم السبت، اتهم النادي فوينتس بالتصرف "بسوء نية واضحة، وبرغبة في الإضرار بصورة النادي".

وأكد فوينتس، المتهم الرئيسي في قضية المنشطات المعروفة باسم "عملية بويرتو"، أن ريال مدريد مدين له بالمال، بالرغم من أنه لم يتحدث عن تفاصيل.

وقال الطبيب في تصريحات للإذاعة الوطنية الإسبانية أمس الجمعة: "الآن أود الحصول على ذلك الدين منهم".

وقال ريال مدريد في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): إنه سيدفع "دون مشكلات" الدين الذي يطالبه به الطبيب الإسباني المثير للجدل إيوفيميانو فوينتس، رغم أنه حذر من أن على الأخير أن يقدم ما يثبت المبلغ.

وقال متحدث باسم النادي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "المال الذي يتحدث عنه يعود للوقت الذي شهد فيه بقضية صحيفة "لوموند" في عهد رئيس النادي السابق رامون كالديرون".

وأضاف المتحدث: "ريال مدريد ليس لديه أدنى مشكلة في دفع تلك النفقات، لكن عليه أن يثبتها، وهو لم يفعل".

وعوقبت صحيفة "لوموند" الفرنسية في عامي 2008 و2009 بتعويض برشلونة وريال مدريد عن مقال ربطت فيه الناديين الأكثر شهرة في الكرة الإسبانية بفوينتس، الذي تحول في 2006 إلى المتهم الرئيسي في واحدة من أكبر قضايا المنشطات التي شهدها العالم، وأطلق عليها "عملية بويرتو".

لكن الطبيب ومحاميه لم يقدما المزيد من التفاصيل، سواء حول طبيعة الخدمات التي قدمها للنادي أو مقدار الدين أو موعد حدوثه.

وقال توماس فالديفييلسو محامي فوينتس أمس الجمعة "أعتقد أن ذلك كان بين عامي 2007 و2009.. ليس للأمر علاقة بعملية بويرتو".



