كرة "عجيبة" ترفض دخول المرمى

تجلّت الغرابة والدهشة كأوضح ما تكون في كرة القدم، خلال مباراة في دوري الهواة اليوناني، حينما أبت الكرة أن تهز شباك أحد الفريقين، وتراقصت أمام المرمى مرتطمة بقائميه وعارضته والأرض، أربع مرات، قبل أن يبعدها أحد المدافعين، في واحدة من أكثر الفرص غرابة ربما في تاريخ كرة القدم.

وانفرد المهاجم صاحب الحظ السيئ بالمرمى، وصوب الكرة في الزاوية الأرضية البعيدة، لكنها اصطدمت بالقائم الأيسر قبل أن ترتطم بالعارضة، ثم القائم الأيمن، ومن ثم بالأرض ومنها عادت لترتطم بالقائم الأيسر من جديد، وحينها تهيأت أمام أحد المدافعين ليصوبها بعيداً عن مرمى فريقه.

وتحول المشهد إلى هستيري وسط ضحك واستغراب لاعبي الفريقين والجمهور من الكرة وهي تتلاعب بهم جميعاً، رافضة دخول الشباك، دون أن يجد المهاجم الذي سددها سوى ندب حظه، بعدما دخل التاريخ من حيث لا يدري، وباتت فرصته الضائعة حديث الجميع.

وحظي المقطع الذي يُظهر الفرصة الضائعة بمتابعة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، وشوهد في موقع "يوتيوب" أكثر من 350 ألف مرة، مع توقعات بالزيادة، فيما تملّكت الدهشة كل من شاهد الفرصة ولسان حالهم يقول: "أعطني حظاً.. وارمني في البحر".