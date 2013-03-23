مشجعو ريال مدريد "يحلمون": نريد التعاقد مع إنييستا

لم تخف جماهير ريال مدريد رغبتها في تعاقد إدارة النادي الملكي مع لاعب وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا أندريس إنييستا، وصوّت في استفتاء طرحته صحيفة "ماركا" المقربة من الريال أكثر من 61% معلنين أنهم يحلمون بارتداء إنييستا القميص الأبيض، وبفارق شاسع عن بقية نجوم برشلونة.

وسألت "ماركا" قراءها عن اللاعب الذين يحبّذون رؤيته في ريال مدريد، في أعقاب التصريح الذي أدلى به لاعب الفريق سيرخيو راموس وقال إنه يتمنى تعاقد النادي مع اللاعب البرشلوني الآخر سيرخيو بوسكيتش، لكن مشجعي ريال مدريد كانت لهم وجهة نظر مغايرة واختاروا إنييستا.

وكان راموس قال إنه لو كان الأمر بيده لعمل على التعاقد مع بوسكيتش زميله في منتخب إسبانيا، معترفاً في الوقت نفسه بأن جلب إنييستا لريال مدريد أمر مستحيل بقدر استحالة انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة للريال.

وسارعت الصحيفة التي تصدر في مدريد لطرح استفتاء وضعت فيه أسماء عشرة لاعبين من برشلونة وطلبت من قرائها المدريديين اختيار أحدهم ممن يتمنون مشاهدته بالقميص الملكي، فكانت المفاجأة اكتساح إنييستا للتصويت متقدماً بفارق كبير عن ميسي الذي حّل ثانياً.

ونال إنييستا أصوات 61.1%، مقابل 21.2 لميسي، في حين جاء بوسكيتش ثالثاً وبنسبة ضئيلة جداً لم تتعد 3.8%، وخلفه جاء المهاجم الدولي دافيد فيا بنسبة 3.5%، أما تشافي هيرنانديز قائد برشلونة الثاني فحل خامساً بنسبة 2.6%.

واختار جمهور الريال خوردي ألبا الذي عاد العام الماضي لبرشلونة بعد تجربة طويلة مع فالنسيا، في المركز السادس بنسبة لم تتعد 1.8%، وجاء بعده البرازيلي داني ألفيس بنسبة 1.5%، وتبعه كل من سيسك فابريغاس وفيكتور فالديز وجيرارد بيكيه بنفس النسبة.

ويعد إنييستا (28 عاماً) أحد أبرز لاعبي برشلونة ومنتخب إسبانيا في الوقت الحالي، وهو يدافع عن ألوان الفريق الكاتلوني منذ أن كان في الـ ١٢ من عمره، وتدرج في الفئات العمرية للفريق حتى وصل للفريق الأول عام 2002.

وأكد أفضل لاعب في أوروبا عام 2012 على حساب ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، أكثر من مرة أنه لا يفكر مطلقاً في مغادرة برشلونة، وقال إنه يحلم بالاعتزال داخل أسوار النادي كما بدأ حياته الكروية فيه، مشيراً إلى أن هذا الأمر يمثّل حلماً بالنسبة له.

وبلغ هوس جماهير ريال مدريد بإنييستا حد تصميم صور تُظهر ارتداء اللاعب قميص ريال مدريد الأبيض، في حين أقحم رئيس نادي ريال مدريد الحالي فلورنتينو بيريز اللاعب البرشلوني في حملته الانتخابية عام 2009، وقال إنه واثق من إقناعه بالانضمام للريال، لكن ذلك لم يكن سوى "حيلة" لجلب أكبر عدد من الأصوات، وفعلاً كان له ما أراد، وأصبح الرئيس، دون تنفيذ الوعد.