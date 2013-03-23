مصر: 10 آلاف مشجع لمباراة زيمبابوي.. والداخلية توافق

استقرت وزارة الداخلية المصرية، اليوم السبت، على تخصيص 10 آلاف تذكرة يتم شراؤها من منافذ البيع المختلفة لحضور مباراة مصر مع زيمبابوي في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بالبرازيل عام 2014.

وقال مصدر مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم الانتهاء من عملية طباعة تذاكر المباراة، وتم الاتفاق على تخصيص 10 آلاف تذكرة فقط لحضور المباراة، على أن يتم السماح بحضور ألف شخص من أفراد القوات المسلحة ليصبح إجمالي الحاضرين للمباراة 11 ألف متفرج.

ومن جانبه، قال حمادة المصري، عضو مجلس الإدارة إن هناك محاولات مكثفة مع مسؤولي الأمن في الإسكندرية لمحاولة زيادة عدد الجماهير عن العدد الذي تم الاتفاق عليه، وتم من خلاله طباعة التذاكر موضحاً أنه في حالة الرفض فإنه سيتم الامتثال للأمر الواقع.

يذكر أن العديد من مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم أدلوا بالعديد من التصريحات الإعلامية طوال الفترة الماضية بشأن زيادة عدد الجماهير إلى 30 ألف متفرج.

