"بوسني" قد يصبح أغلى حارس مرمى في الدوري الإنكليزي

قد يصبح حارس مرمى ستوك سيتي الإنكليزي أسمير بيغوفيتش أغلى حراس المرمى في تاريخ الدوري الإنكليزي، إذا ما وافقت الأندية الإنكليزية على شرط ناديه بالاستغناء عنه مقابل (20 مليون جنيه إسترليني).

وأسهبت صحف إنكليزية عدة، في الأيام الماضية، بالحديث عن قضية انتقال الحارس البوسني بيغوفيتش لأحد أندية المقدمة في الدوري الإنكليزي، والتي أبدى الكثير منها رغبة كبيرة في التعاقد معه.

وكان أرسنال وتشلسي قد دخلا على خط المفاوضات التي يجريها مانشستر يونايتد مع ستوك سيتي من أجل التعاقد مع الحارس البوسني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدى أرسنال استعداده لدفع (15 مليون جنيه إسترليني) من أجل ضم بيغوفيتش، لكن إدارة ستوك سيتي رفضت هذا العرض جملة وتفصيلا، مؤكدة أنها لن تتخلى عن حارس مرمى فريقها بمبلغ أقل من (20 مليون جنيه إسترليني).

وسبق لمانشستر يونايتد أن أبدى رغبة في ضم الحارس البوسني، وأبدى استعداده لدفع (15 مليون جنيه استرليني)، للتعاقد مع بيغوفيتش الذي يعد محط أنظار عدد كبير من الأندية الإنكليزية والأوروبية.

أما تشلسي فقد عرض سابقا (12 مليونا) لضم بيغوفيتش، لكن ستوك رفض هذا المبلغ، في الصيف الماضي.

وفي حال انتقل الحارس البوسني لأي من الأندية الإنكليزية هذا الصيف، وفقا للمبلغ الذي رصده ناديه، فإنه سيصبح أغلى حارس مرمى في تاريخ الدوري الإنكليزي.

وكانت إدارة ستوك سيتي قد تلقت الضوء الأخضر من مدرب الفريق توني بوليس من أجل بيع بيغوفيتش، وذلك بسبب نية النادي الاستفادة منه ماديا لتعزيز صفوف الفريق بصفقات جديدة خلال الموسم المقبل، إلى جانب وجود البديل بوتلاند الذي يقضي فترة إعارة في أحد أندية الدرجة الأولى بإنكلترا.