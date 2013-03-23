مباراة إندونيسيا والسعودية.. انقطع البث فظهرت كذبة "الكلب"

كلب يقتحم الملعب ويخطف الكرة من لاعب سعودي ويحاول يائساً التهامها.. هذا كان السبب الذي أدى لانقطاع البث التلفزيوني لمباراة المنتخب السعودي مع مضيفه الإندونيسي التي أقيمت اليوم السبت لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم آسيا المقررة في أستراليا عام 2015.

ما سبق كان "خبر الساعة" الذي تداولته صحف ومواقع إخبارية سعودية بارزة وانتشر بسرعة البرق عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مدعوماً بمقطع فيديو يُظهر تفاصيل الرواية.. كلباً يدخل الملعب ويخطف الكرة، وحوله لاعبون يرتدون قمصاناً خضراء وحمراء.





لكن قليلاً من التركيز يبيّن بجلاء أن تلك الرواية ما هي إلا إشاعة لا أساس لها من الصحة، فلا الكلب اقتحم الملعب، ولا من ظهر في المقطع لاعبون سعوديون وإندونيسيون، بل المقطع يتعلق بمباراة قديمة في الدوري البرازيلي، وللمصادفة يرتدي لاعبو الفريقين نفس الزي الذي ارتداه المنتخبان السعودي والإندونيسي.

بداية انتشار الخبر كان بسبب بث أحد السعوديين "يشجع نادي النصر" - كما يظهر من صورة حسابه في موقع يوتيوب - على وضع الفيديو في الموقع الشهير وعنونته بأن ما يحدث في المقطع هو السبب وراء انقطاع البث من مباراة السعودية وإندونيسيا، ومن الواضح أنه أعاد نشر ما يتضمنه المقطع القديم على أنه جديد، ليخدع آلاف المشجعين.

ولم يتوقف الأمر عند خداع المشجعين السعوديين الذين تراوحت تعليقاتهم بين السخرية والدهشة والتشكيك؛ بل وخدع أيضاً مواقع وصحف إلكترونية شهيرة التي نشرت رابط الفيديو في مواقعها، مساهمةً دون أن تدري بنشر الإشاعة.

