هما يرسمان فنون "الكرة" .. وهو يرسمهما "فناً" بـ"الكرة"

اعتاد الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو بموهبتهما الفذّة رسم فنون الكرة داخل المستطيل الأخضر مع فريقيهما برشلونة وريال مدريد الإسبانيان، ووسيلتهما الوحيدة هي "الكرة" التي برعا في مداعبتها وإدهاش محبي "الساحرة المستديرة" في العالم كلّه، بيد أنهما وجدا أخيراً من يرسمهما ويبرز ملامح وجهيهما بإبداع .. وبالوسيلة نفسها .. "الكرة".



فقد تمكّن فنان بولندي شاب من إبهار العالم، بابتداع طريقة غير معتادة في رسم لوحتين أظهرتا وجها ميسي ورونالدو، مستخدماً كرة قدم بدلاً من ريشة الرسم المعروفة، واستطاع طباعة المئات من الدوائر الكروية محوّلاً إياها في نهاية المطاف إلى لوحتين مدهشتين.



وظهر الفنان البولندي في المقطع الأول وهو يرسم ملامح وجه ميسي مستخدماً كرة قدم ولوحة وبعض الحبر الأسود، وفي بداية الأمر لا يرى متابع الفيديو سوى مجموعة من الدوائر على هيئة كرة قدم، لكن سرعان ما تتحول تحت أنامل هذا الفنان إلى وجه لا تُخطئه العين، إنه وجه ميسي.



ولا يختلف المقطع الثاني الذي نشره في صفحته على موقع "يوتيوب" سوى أن الملامح التي تظهر في نهايته تعود لرونالدو، لينال هذا الفنان الذي يبلغ من العمر 32 عاماً إشادة عالمية واسعة.