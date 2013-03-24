رئيس ريال مدريد "يمنع" انضمام "غاراي" لبرشلونة

أغلق رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، الباب تماماً أمام إمكانية انتقال لاعبه السابق ومدافع فريق بنفيكا البرتغالي الحالي، الأرجنتيني إزيكيل غاراي، إلى الغريم التقليدي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فقد عَرْقَلَ رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، صفقة انتقال "غاراي"إلى برشلونة، بعدما طرح اسمه كثيراً خلال الأسابيع القليلة الماضية كأحد أبرز المرشّحين للانضمام إلى الفريق الكاتالوني الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الكاتالونية، نقلاً عن تقارير برتغالية، إلى أن"بيريز" قد تدخل شخصياً وقام بالاتصال بمجلس إدارة النادي البرتغالي من أجل منع انتقال المدافع الأرجنتيني إلى برشلونة.



وأكدت الصحيفة بأنّ حقوق بيع اللاعب، الذي انتقل لبنفيكا صيف عام 2011 قادماً من ريال مدريد مقابل ما يزيد عن 5 ملايين يورو،ما زالت مع ناديه السابق.

ورجحت التقارير البرتغالية أن ينتقل اللاعب الأرجنتيني لصفوف فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي الذي أبدى رغبته في ضمه بمبلغ يقدر بـ20 مليون يورو، وهو المبلغ المطلوب من النادي البرتغالي لفسخ عقد اللاعب.



وسيجني نادي العاصمة الإسبانية مبلغ 10ملايين يورو من عائدات بيع اللاعب في حال انتقاله للشياطين، وذلك بسبب الشرط الموقع بين بنفيكا وريال مدريد، والذي يتيح للبلانكو الحصول على 50% من عائد بيع اللاعب لأي فريق.



وكانت تقارير إسبانية قد ذكرت بأن برشلونة قد دخل في مفاوضات سرية للظفر بخدمات اللاعب الأرجنتيني من أجل تعزيز خطه الخلفي الذي أظهر هذا الموسم هشاشة دفاعية غير مسبوقة.



وذكرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن "غاراي" على رأس مجموعة من الأسماء المطروحة على طاولة "البلاوغرانا" لشغل مركز قلب دفاع بالفريق الكاتالوني، لافتة إلى أن العلاقة الجيدة التي تجمع اللاعب بزميله في المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي قد تسهّل بدرجة كبيرة إجراءات ضمّه إلى برشلونة.