كبُرتَ فضعِفت فسقطتّ .. يا بيكهام

اشتهر اللاعب الانكليزي ديفيد بيكهام بأناقته الكبيرة داخل وخارج الملاعب الرياضية.. ولكن ما حدث له، أمس السبت، في مدينة ووهان الصينية قد أعطى مؤشراً واضحاً على بداية فقدان لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لرشاقته وخفة حركاته في ظل تقدمه في السن مقارنة بمعدل عمر اللاعبين المحترفين.



وقد زار بيكهام، أمس السبت، المركب الرياضي لنادي زال بمدينة ووهان الصينية فأراد الاستعراض بالكرة وتسديد الركلات الحرة، مرتدياً الزي المدني وربطة العنق والحذاء الكلاسيكي فانزلق على أرضية الملعب المبللة واختل توازنه ليسقط أرضاً على ظهره أمام مجموعة من لاعبي فريق زال و عدسات المصورين الذين اغتنموا هذه الفرصة "النادرة" لتخليد سقوط المخضرم بيكهام على أرض الصين .



ويتواجد بيكهام في الصين منذ أربعة ايام بصفته "سفيرا دوليا للدوري الصيني لكرة القدم" بحيث يقوم بجولة دعائية للترويج للدوري الصيني.

وقد زار اللاعب الانكليزي مراكز تكوين اللاعبين الناشئين. وقال خلال مؤتمراً صحافياً عند وصوله إلى العاصمة الصينية بيجين، الأربعاء الماضي، أنه وافق على منصب سفير دولي للدوري الصيني لكرة القدم من أجل تنشئة الأطفال على حب هذه اللعبة وتشجيعهم على احترافها .



وكان بيكهام البالغ من العمر 38 عاما قد تعاقد مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في يناير الماضي، لمدة خمسة أشهر في صفقة اعتبرها العديد من النقاد صفقة تجارية أكثر منها رياضية.