لا صديق في انتخابات آسيا

لا يحسب منتخبنا الازرق ان مباراته مع ايران بعد غد الثلاثاء في تصفيات كأس آسيا لربما تكون لصالحه لانه يلعب على أرضه، لا طبعا فالمنتخب الضيف من افضل فرق المجموعة الثانية أفرادا وتنظيما ويضم عناصر محترفة في اوروبا وعلى منتخبنا ان يلعب بتركيز شديد، فالفرصة التي تضيع قد لا تأتي مرة أخرى ومن خلال متابعتنا للازرق في ودية فلسطين فقد ظهر بشكل مطمئن بعد ان وصل اللاعبون الى مرحلة متقدمة من التجانس والتفاهم، وسيفتقد الازرق الى خدمات لاعبيه فهد العنزي الموقوف ووليد علي المصاب وهما من العناصر التي يعتمد عليها المدرب غوران على الأطراف حيث سيعوضهما حمد أمان وعبدالله البريكي والثاني تألق بشكل لافت مع فريقه في الدوري.

وكنا نتمنى حقيقة على المدرب غوران توفاريتش ضم لاعب القادسية سيف الحشان وتجهيزه للمهمات المقبلة لما يملكه من مهارات وقدرات عالية، وتردد ان المدرب رفض ضمه لصغر سنه على حسب قوله، وهو بذلك قد أخطأ، فاللاعب من مواليد عام 1990، فهل يعتبر صغيرا؟ وبرأينا ان المدرب غوران بحاجة الى التنويع في الاختيارات دعما لصفوفه كما أنه مطالب في مباراة ايران بأن يغلق منافذ العبور الى مرماه لما يتميز به لاعبو ايران في نقل الكرة بشكل سريع والتنبيه على حارسه نواف الخالدي من التسديدات الايرانية المباغتة التي يجيدها ويلجأ اليها الإيرانيون بحيث لا تكون كل كرة مسددة عليه مصدر قلق له وللمدافعين.

- مازالت أصداء انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والمزمع اجراؤها في ابريل المقبل تدور رحاها بين المتنافسين وتحديدا ما بين البحريني الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة والاماراتي يوسف السركال، والاتحاد الكويتي برئاسة الشيخ طلال الفهد اعلن مساندته للأول، ولا غضاضة في ذلك، فاللعب على المكشوف أفضل وأشجع من اللعب تحت الطاولة، والكويت تلعب دائما محورا أساسيا في انتخابات القارة وتحظى بقبول اطراف كثيرة، لذلك لا يمكن تجاهلها في تحديد الرئيس المقبل للاتحاد الآسيوي، والسركال نفسه كان يقف مع محمد بن همام في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي على حساب سلمان آل خليفة، وهذا من حقه ايضا، فالانتخابات تماما مثلما يقال عنها «لا صديق ولا عدو دائم».



*نقلا عن "الأنباء" الكويتية

