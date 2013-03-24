مشروع جديد يجمع بين "رعاية" الشباب ووزارة "التربية"

يستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم هذه الأيام وفدا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جاء ليقف على طريقة عمل اللجان، ويستكشف مكامن القوة والضعف، في مساهمة لتطوير عمل الاتحاد الذي شاخت مفاصله في فترة سابقة، ويطمحُ لأن يستعيد نشاطه لاحقا، وهو الذي يعيش عامه الأول كاتحاد منتخب.

وفد "فيفا" أجرى مناقشات مع معظم لجان اتحاد الكرة، وكذلك الأجهزة الفنية للمنتخبات، فضلا عن مناقشات مطولة مع رابطة الأندية المحترفة، في وقت يتطلع فيه مسؤولو الاتحاد السعودي أن تساهم هذه الزيارة في رفع مستوى جودة العمل في اتحاد القدم، ونقله نحو مستقبل أفضل.



ومن المنتظر أن يرسل وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم تقريرا للاتحاد السعودي يفصل فيه نتائج الزيارة، وسبل تطوير عمله، على أن يتبعها بزيارة أخرى للاتحاد بعد فترة للوقوف على البرامج الجديدة التي أقرها.



وأبدى فريدريك غيليمونت مدير مجموعة الأداء لبرنامج إدارة كرة القدم بـ"فيفا" إعجابه الشديد بالشغف الكبير الذي تحظى به كرة القدم في السعودية، وقال في تصريح لـ "قناة العربية" اليوم الأحد: "نحن نعمل على تقويم لجان الاتحادات المنضوية تحت مظلة "فيفا"، ومن ثم تقديم المرئيات التي بإمكانها الدفع بعمل هذه الاتحادات إلى الأمام".



إلى ذلك يعتقد رئيس لجنة الإعلام والإحصاء أحمد المصيبيح أن هذه الزيارة ستكون مفيدة للاتحاد السعودي، ويقول: "هذه الزيارة هي الأولى للجنة تقويم الأداء، إلا أنه في العام الماضي حضر وفد آخر من الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى الاتحاد السعودي، الزيارتان مختلفتان، ونطمح للاستفادة من هذه الزيارة".



مشروع تطوير الرياضة



وكشف عضو لجنة المنتخبات السعودية عبدالله المصيليخ أنهم قدموا في اجتماعهم مع وفد "فيفا" نبذة عن مشروع جديد "سيجمع الرئاسة العامة لرعاية الشباب ممثلة في اللجنة الأولمبية السعودية ووزارة التربية والتعليم في السعودية لتطوير الرياضة خصوصا كرة القدم، وهذا المشروع الذي اطلع عليه "فيفا" سيكون تحت أنظارهم وسنسعد بدعمهم المعنوي له مستقبلا".