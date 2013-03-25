تفاعل نسائي مع معرض مستحضرات التجميل المغشوشة بالرياض

أقيم بالرياض معرض للسلع المقلدة والمغشوشة في أحد المراكز التجارية اشتمل على السلع الأكثر غشا وتقليدا في السوق السعودي، وخاصة مستحضرات التجميل وقطع غيار السيارات والأجهزة الكهربائية المنزلية والألعاب والملابس والأقمشة.

واشتمل المعرض الذي استمر لمدة أربعة أيام على عدد من الفعاليات، منها مسابقة تثقيفية للمستهلك وأركان توعية للتعريف بالمواد المغشوشة.

وبين الأستاذ محمد بن عبدالعزيز العجلان، رئيس اللجنة التجارية بالغرفة بالرياض أن المعرض يأتي استشعارا بأهمية توعية المستهلك في مجال السلع والمنتجات والتواجد بين فئات المجتمع المختلفة من خلال توفير مثل هذا المعرض بين مرتادي وزوار ومتسوقي المراكز التجارية والذين كانوا على موعد لمشاهدة حية لأبرز السلع المقلدة والمغشوشة، التي تضمنت إرشادات ونصائح تبين الفروقات بينها وبين نظيراتها من السلع الأصلية طيلة خمسة أيام الماضية.

وشهد المعرض حضورا لافتا، وخاصة من قبل السيدات اللاتي وجهن أغلب الأسئلة التي تدور في محور كيفية التفريق بين الأصلي والمقلد أو المغشوش، وكيفية تجنب الوقوع في شراء مثل هذه السلع وأسباب تواجدها في الأسواق ودور الجهات المعنية في منعها.

وتحدثت إحدى المتسوقات: إنه من الواجب إقامة مثل هذه المعارض دوما أو توفر محلات في داخل كل سوق تختص بالتوعية والحماية من الغش التجاري، خاصة أن هناك سلعا مثل مستحضرات التجميل والعطور تباع بأسعار باهظة، وهي في الأصل مقلدة، ويصعب التفريق بينها وبين السلعة الأصلية وتؤثر بشكل كبير على البشرة، ما يتسبب لنا في أضرار مستقبلية لا نعلم بها إلا عند زيارة الطبيب.

وقال رب أسرة: إنني اشتريت من أحد المحلات بمركز تجاري في محافظة جدة 3 قطع لأبنائي تجاوزت قيمتها 1200 ريال على أنها ماركة معروفة لدى العامة اكتشفت أنها مقلدة بعدما تم غسلها مرتين، حيث تغير لونها وأصبحت أصغر مقاساً مما كانت عليه.

