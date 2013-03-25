دفاع برشلونة.. صداعٌ في رأس "فيلانوفا"

وضع فريق برشلونة، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، نصب عينيه مجموعة من اللاعبين ينوي التعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية أو على الأقل إجراء مفاوضات مع الأندية التي تملك عقودهم؛ وذلك في محاولة منه للظفر بخدماتهم من أجل تعزيز خطة الخلفي الذي أظهر هذا الموسم هشاشة دفاعية غير مسبوقة.

ويُمني الفريق الكتالوني النفس في تحسين المردود الدفاعي لديه، خاصة في ظل تراجع مستوى بعض لاعبيه في الآونة الأخيرة، حيث بات فريق "برشلونة" يتلقى هدفاً أو أكثر في المباراة الواحدة، إذ ولجت الكرة شباك الحارسين فيكتور فالديس وخوسيه مانويل بينتو 51 مرة في 46 مباراة، خاضها الفريق هذا الموسم في شتى المسابقات المحلية والقارية.

ويُعاني "برشلونة" من مشكلات عدة في خط دفاعه تتمثل في الإصابات المتكررة لمدافعه المخضرم كارليس بويول (34 عام) والذي سيغيب عن الملاعب لفترة لا تقل عن أربعة أسابيع بعد إجرائه عملية جراحية على مستوى الركبة، فضلاً عن الغياب القسري لمدافعه الفرنسي إيريك أبيدال عن المستطيل الأخضر منذ العام الماضي عقب خضوعه لعملية زرع كبد في نيسان الماضي.

وأشارت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الكتالونية إلى أنّ المدير الفني للفريق الكتالوني، تيتو فيلانوفا، الذي سيعود لممارسة مهامه على رأس الإدارة الفنية للفريق يوم 26 مارس المقبل بعد رحلة علاجية قضاها في مدينة نيويورك الأمريكية منذ يناير الماضي إثر العملية الجراحية التي أجراها قبل نحو ثلاثة شهور لاستئصال ورم سرطاني في الغدة اللعابية، سيجتمع برئيس النادي ساندرو روسيل، والمدير الرياضي للفريق أندوني زوبيزاريتا، بغية مناقشة مستقبل الفريق.

وبحسب الصحيفة الكتالونية، فإن أزمة الدفاع التي يمر بها الفريق الكتالوني ستكون على رأس جدول أعمال اللقاء المرتقب، إذ يأمل الجهاز الفني في اختيار لاعب واحد من أصل 9 يلعبون في مركز قلب الدفاع من أجل اختياره للدفاع عن ألوان الفريق بداية من الصيف المقبل.

ويأتي على رأس تلك الأسماء المطروحة على طاولة الفريق برشلونة قلب دفاع فريق بوروسيا دورتموند و المنتخب الألماني ماتس هوملز الذي وقع عليه الاختيار من أندوني زوبيزاريتا، المدير الرياضي بنادي برشلونة، من أجل سد ثغرة الدفاع، بعد انخفاض مستوى جيرارد بيكيه، وليكون أيضاً البديل المثالي لقائد الفريق كارليس بويول عند اعتزال الأخير أو في حال إصابته إذ يتعرض بين الفينة والأخرى لإصابات متنوعة .

ويرتبط "هوملز" بعقد مع ناديه الألماني لغاية صيف 2017 مع مبلغ فسخ عقد يصل إلى 30 مليون يورو، مما يصعب من مهمة إتمام هذه الصفقة خاصة في حال تم التعاقد مع المهاجم البرازيلي نيمار الذي سيكلف خزينة البارسا 40 مليون يورو، ما يعني استحالة إنفاق "البارسا" مبلغ 70 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطبقاً لما جاء في الصحيفة، فقد ورد اسم قائد فريق مانشستر سيتي الإنكليزي، البلجيكي كومباني، على قائمة انتدابات برشلونة في الصيف المُقبل لخِلافة المُدافع الإسباني المُخضرم كارلوس بويول، إذ كانت صحيفة "تايمز" قد نشرت تقريراً أكدت فيه احتمالية رحيل المدافع الأبرز في الدوري الإنكليزي إلى برشلونة.

ويعتزم فريق برشلونة أيضاً تقديم عرض مغري من أجل الحصول على خدمات مدافع فريق تشلسي الإنكليزى، البرازيلي ديفيد لويز، لكن تمسك الروسي رومان أبراموفيتش مالك النادي الإنكليزي به، قد يقف حائلاً دون ذلك.

وبالإضافة للأسماء المذكورة سلفاً فإن الفريق الكتالوني فكر في ضم لاعب أخر لا يكلفه الكثير، إذ وجد ضالّته في الأرجنتيني إزيكيل غاراي مدافع ريال مدريد سابقاً وبنفيكا البرتغالي حالياً، والذي يقدم مسيرة متميّزة رفقة فريه بنفيكا في الموسم الحالي.. لكن رئيس ريال مدريد منع اتمام الصفقة، او على الاقل يحاول منعها بشدة.

وضمت القائمة التي كشفت عنها الصحيفة الإسبانية لاعبين عدة من الدوري الإنكليزي منهم "فيرتونغين - توتنهام"، "أغير - ليفربول"، "فيرمايلين - أرسنال"، فضلاً عن مدافع فريق روما الإيطالي، البرازيلي الشاب ماركوس ماركينيوس، ومدافع فريق ريال سوسيداد الإسباني إينيجو مارتينيث.