رئيس بوليفيا: أحلم أن أصبح مثل ميسي

دعا الرئيس البوليفي إيفو موراليس إلى استقبال حافل وترحيب بلاعب المنتخب الأرجنتيني وبرشلونة الإسباني ليونيل ميسي على أحسن ما يكون، حين يحل ضيفا مع منتخب بلاده غداً الثلاثاء في بوليفيا لملاقاة منتخبها الوطني في إطار تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2014 التي تحتضنها البرازيل.

ونقلت تقارير صحافية عدة، عن الرئيس البوليفي المعروف بولعه الشديد بكرة القدم، وتشجيعه الدائم لميسي، أنه أصدر تعليماته للحكومة البوليفية من أجل تحضير جائزة يتم من خلالها تكريم ميسي قبل مباراة المنتخبين الأرجنتيني والبوليفي التي تقام في لاباز.

وعبر موراليس عن إعجابه الشديد بميسي، قائلاً: "أنا معجب بميسي وأحترمه كثيرا لما يقدمه على الصعيدين الإنساني والرياضي.. أشاهد دائماً أهدافه وتحركاته، لديه قدرات هائلة".

وأشاد موراليس بإمكانيات ميسي ومهاراته، موضحا أنه يعرف مدى الشعبية الجارفة التي يتمتع بها في بوليفيا ومختلف دول العالم.

واعترف الرئيس البوليفي أن الكثير من مشجعي بلاده اشتروا تذكرة حضور مباراة منتخبهم مع الأرجنتين من أجل مشاهدة ميسي، مشيرا إلى أنه يرى في الملاعب الأطفال يرتدون قميص برشلونة باسم ميسي لأنهم يحلمون أن يكونوا مثله "عندما اذهب الى ملاعب كرة القدم اشاهد الاطفال يرتدون زي برشلونة باسم ميسي على ظهرهم، لأنهم يحلمون أن يصبحوا مثله، أنا أحلم أيضاً أن أصبح مثله".

ولع بكرة القدم

ويُعرف عن الرئيس البوليفي ولعه بممارسة الرياضة، وبالأخص كرة القدم، حيث سبق له وأن شارك في مباريات ودية خلال زياراته الرسمية إلى دول أخرى أو قمم دولية، مع فريق يضم عددا من معاونيه وأفراد حراسته، وسبق له أن قام بذلك مع الرئيس الإيراني حليفه محمود أحمدي نجاد.

ودأب الرئيس البوليفي أكثر من مرة على إبداء إعجابه بميسي، علاوة على حضوره الدائم لمباريات منتخب بلاده، لدرجة أنه سافر لحضور بعض لقاءاته في النسخة الماضية من بطولة كوبا أمريكا 2011.

وسبق للرئيس البوليفي أن أشاد بفريق برشلونة الإسباني، معتبرا إياه الفريق الأفضل في العالم لأنه يصنع تاريخا بلاعبين مثل ميسي.

العقدة البوليفية لميسي



ورغم الشعبية الكبيرة التي يحظى بها ميسي في بوليفيا، إلا أنه يعاني من عقدة بوليفية تمثلت في فشله في تسجيل الأهداف في مرمى منتخب بوليفيا خلال المواجهات الأربع التي خاضها ضده.

وسيكون أمام ميسي في مباراة الغد فرصة جديدة لفك العقدة البوليفية، إذا ما نجح في تسجيل الأهداف في المرمى البوليفي، حيث لم يسبق له وأن سجل فيه أي هدف.

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني يتصدر تصفيات أميركا الجنوبية برصيد (23) نقطة، جمعها من (10) مباريات، يليه منتخب كولومبيا برصيد (19) نقطة، في حين يأتي المنتخب البوليفي في المركز الثامن وقبل الأخير برصيد (8) نقاط.