راموس: لا تنسوا من هو منتخب إسبانيا .. احترمونا

طالب مدافع ريال مدريد والمنتخب الإسباني لكرة القدم سيرخيو راموس، اليوم الاثنين، بمزيد من الاحترام للمنتخب الإسباني مؤكدا أن أحدا "لا يستطيع نسيان ما حصده الفريق من إنجازات حتى الآن".

وأوضح راموس، في مؤتمر صحافي قبل مباراة الفريق المرتقبة غدا أمام مضيفه الفرنسي في تصفيات كأس العالم 2014: "الأرقام والإحصائيات تتحدث عن نفسها ولكن كرة القدم بلا ذاكرة .. الجميع لديهم الحرية في التفكير دائما فيما يريدونه، لا تنسوا ما فزنا به".

ويحتاج المنتخب الإسباني إلى الفوز غدا على مضيفه الفرنسي لتعويض فارق النقطتين الذي يتفوق به الأخير في صدارة المجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

وتعقد موقف الفريق الإسباني في المجموعة بعد تعادله المخيب للآمال أمام ضيفه الفنلندي، الجمعة الماضية، في الجولة الأخيرة من التصفيات.

ولكن راموس، الذي سجل هدف فريقه في هذه المباراة، يطالب الجماهير ووسائل الإعلام بالثقة في الفريق.

وأضاف: "عقلية الفريق في اللحظات الحرجة والصعبة هي الاتحاد والقوة.. كانت هذه القيم والروح هي مفتاح انتصاراتنا في الماضي .. لم يحسم أي شيء بعد تعادلنا في المباراتين الماضيتين بالتصفيات".

واستبعد راموس استهانة المنتخب الإسباني بأي منافس يواجهه في إشارة إلى أن التعادل المخيب للآمال مع نظيره الفنلندي 1-1 الجمعة الماضية لم يكن نتيجة الاستهانة بالمنافس.

وقال راموس: "يجب احترام جميع المنافسين بالقدر نفسه، ويجب مواجهة الجميع بالعقلية نفسها، وإظهار الرغبة في الفوز دائما .. التعادل في لقاء فنلندا ليس دافعا إضافيا".

ودافع راموس عن المهاجم كريم بنزيمة زميله في صفوف الريال، والذي تعرض لانتقادات حادة في فرنسا بعد الأداء المتواضع في المباراة الأخيرة أمام منتخب جورجيا "التشكيك في بنزيمة يعد جنونا .. يلعب بنزيمة دورا خاصا في الريال وفي المنتخب الفرنسي ..إنه لاعب استثنائي، ومن الجنون أن نشكك في مستواه.، ولكن كل شخص حر في تفكيره".

كما امتدح راموس المدافع الفرنسي الشاب رافاييل فاران، زميله في الريال أيضا، وقال: "فاران قدم عرضا جيدا مع المنتخب الفرنسي (في لقاء جورجيا) كما قدم عروضا مهمة مع الريال، ليس لديه نقاط ضعف، إنه لاعب يتميز بالتطور الهائل في المستوى كما يتمتع بالشباب".