"بنزيمة" يتبرع بـ 3 مليون يورو لبناء مسجد في فرنسا

تبرع مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، الدولي الفرنسي كريم بنزيمة، بمبلغ (3) مليون يورو؛ وذلك للمساهمة في بناء أحد المساجد في مسقط رأسه بمدينة ليون الفرنسية.

ونقلت صحيفة"فازا" البوسنية تصريحاً لأحد أصدقاء اللاعب أكد فيه بأن"بنزيمة" صاحب الأصول الجزائرية قد تبرع بمبلغ (3) مليون يورو من أصل مبلغ 6 ملايين لبناء أحد المساجد.

وأشار البوسني إدين أسامة نوفيتش، المقرب من اللاعب الفرنسي، إلى أن "بنزيمة" قد تكفل بالمبلغ من أجل بناء المسجد الموجود بالقرب من منزل والديه بإقليم "الرون" الفرنسي.

وأكد نوفيتش بأن اللاعب الفرنسي سارع للتبرع بهذا المبلغ بعدما سمع عن الموضوع، لافتاً إلى أنه يرتبط بعلاقة جيدة معه منذ الصغر، ويتواصل معه بشكل شبه يومي، على الرغم من الشعبية الجارفة التي يتمتع بها.

ويعيش القط الفرنسي أسوأ أيامه مع منتخب الديوك، حيث لم ينجح في هز شباك أي منافس في آخر 929 دقيقة خاضها مع منتخب بلاده.

ودعت جماهير فرنسية إلى إبقاء اللاعب على دكة البدلاء خلال مباراة منتخب بلاده أمام إسبانيا بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2014 بالبرازيل، وإشراك المهاجم أوليفييه غيرو بدلاً منه.

وأجرت صحيفة"ليكيب"الفرنسية استطلاع رأي عبر موقعها الالكتروني لمعرفة آراء جمهور منتخب "الديوك" حول رغبة الجماهير في إشراك مهاجم ريال مدريد الإسباني خلال مباراة الفريق أمام منتخب "لافوريا روخا".

وأيّد حوالي 58% من المشاركين تلك الخطوة وإشراك غيرو الذي تألق بشكل لافت في مباراة"جورجيا" الأخيرة، لكن المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديدييه ديشامب، دافع عن اللاعب وجدَّد ثقته فيه.

وأبدى المدرب، الذي قاد "الديوك"للتتويج بمونديال 1998 ويورو 2000 عندما كان لاعباً، استياءه من صافرات الاستهجان التي أطلقت ضد "بنزيمة" في المباراة الأخيرة، موضحاً بأن زملاءه بالفريق لديهم عزم على مساعدته في استعادة الثقة والحاسة التهديفية.