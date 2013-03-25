"تويتر" والنصر والهلال .. أسقطوا "أمين المنشطات" من كرسيّه

تواجه لجنة المنشطات السعودية أزمة استعادة الثقة بعد أن طالها الكثير من التشكيك والاتهامات خلال الفترة الماضية، ما أجبر أمين عام اللجنة بدر السعيد على الاستقالة، بعد أن اتهمة النصراويون صراحة بأنه يميل للنادي المنافس (الهلال) ويحاول الإضرار بهم.

وسيكون أمام اللجنة المشكّلة حديثا قبل يومين ملفات ساخنة أبرزها شكوك تحيط بلاعب دولي سابق تقول بأن عينته كانت إيجابية .. وتسببت الأحداث الأخيرة التي نشبت بين النصر والأمين العام للجنة في تأخير الإعلان عنها ليكون ثالث لاعب سعودي يتهم بتناول المنشطات هذا الموسم بعد لاعب النصر أحمد عباس ولاعب الهلال خالد شراحيلي.

ويمتد الخلاف بين النصر والسعيد لسنوات.. كانت ذروتها عندما اتهم النصر السعيد بأنه هو المتسبب في توريط لاعبهم السابق المحترف المصري حسام غالي بتعاطي المنشطات وهي القضية التي برأت اللجنة الدولية للمنشطات اللاعب المصري منها لاحقا ولكنها أيضا برأت اللجنة السعودي للرقابة على المنشطات من الخطأ وألقت باللائمة على المختبر الماليزي الذي فحص العينات.

ولكن النصر عاد واتهم اللجنة بإخفاء قرار البراءة لما بعد مباراة الهلال وهو أمر نفته اللجنة بالخطابات الرسمية .. ولكن أمام تزايد الضغوط فضل السعيد الاستقالة قبل 24 ساعة من إعلان تشكيل اللجنة الجديدة.

وكان السعيد الذي يحمل الماجستير في مجال الإدارة الرياضية ويطمح للحصول على الدكتوراه يحلم برئاسة اللجنة مستقبلا بعد أن تم اختياره عضوا في الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات غير أن آماله تبخرت بسبب الأحداث الأخيرة.

مشكلات جمة

تعرض بدر السعيد خلال فترة عمله الممتدة من 2009 وحتى مارس 2013 لسلسلة متواصلة من الانتقادات خاصة من جانب النصر مع كل قرار عقوبة بحق لاعبي الأندية، ولعب النصر على وتر الميول متهما السعيد بأنه هلالي يسعى للإضرار بهم .. وهو ما قاله قائد النصر حسين عبدالغني صراحة للأمين في قضية شغلت الشارع الرياضي السعودي طويلا قبل أن تصدر لجنة الانضباط فيها قرارا بمعاقبة عبدالغني بغرامة 40 ألف ريال لسوء سلوكه.

وجاءت بداية الشرارة باتهام نصراوي صريح للسعيد بالسعي لإيقاف حسين عبدالغني متهما اياه بالتعدي على ممثلي اللجنة في مباراة النصر مع الأهلي ..وقال رئيس النصر بعد فوز فريقه على الهلال في مباراة دورية : "كان السعيد يرغب في ايقاف قائد النصر قبل هذه المواجهة ".. وتابع موجها حديثة للسعيد: "إذا كنت هلالياً، اذهب الى المدرجات الهلالية، وشجعه هناك" .. مؤكداً في الوقت نفسه أن السعيد منذ موسمين له عدد من المواقف مع النصر في إشارة الى حادثة المحترف المصري حسام غالي.



جهة واحدة فقط .. "تشكك"

وفي المقابل استغرب رئيس لجنة الرقابة على المنشطات الدكتور صالح القمباز اتهامات رئيس النصر مؤكدا رفعهم للخطاب فور الحادثة .. مؤكدا في بيان أصدره لاحقا أنهم لا يواجهون التشكيك إلا من النصر فقط .. وقال: "الغريب أننا لم نواجه الاتهامات والتشكيك سوى من جهة واحدة هي نادي النصر" .. واستطرد: "هناك 64 حالة صدر بحقها قرارات تأديبية تنتمي الى 31 جهة ولكن النصر فقط هو من يشتكي ويتهم".

ورفضت لجنة الانضباط كل اتهامات النصر ضدها ووصفت بدر السعيد بالرجل الموثوق به عند الجهات الوطنية والدولية في مختلف مهام عمله وواجباته.

وبعد أكثر من 50 يوما من التحقيقات أدانت لجنة الانضباط قائد النصر بالتهجم على السعيد لوصفه له بأنه هلالي الميول يسعى للإضرار بالنصر .. على الرغم من أن حسين نفى في وقت سابق حصول ذلك وقال إنه لم يشاهد السعيد ولا يعرفه .. وغرمته 40 ألف ريال .. وهي العقوبة التي لم تعجب ادارة نادي النصر التي تمسكت بأن رئيس نادي الأهلي الأمير خالد بن فهد نفى في شهادته أن يكون سمع حسين يتهم اللجنة بأنها تدار من قبل الأمير خالد بن عبدالله .. وقرر نادي النصر تقديم مكافأة 100 ألف ريال لعبدالغني لـ"صدقة"، معتبرة ذلك نصرا للاعبهم.

لكن، أكثر ما ورّط بدر السعيد، واستند عليه نصراويون، كحجة على الأمين العام السابق للجنة السعودية للرقابة على المنشطات، هو نشره تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بوجود نتيجة إيجابية في عينة لاعب وسط النصر أحمد عباس، وذلك قبل إعلان النتيجة رسمياً من خلال الجهات المعتمدة لذلك، وهو ما فسره إداريون نصراويون بأنه تشفٍ في ناديهم وفرحاً بإيقاف لاعبهم، وهو التفسير الذي سعى السعيّد جاهدا الى نفيه وتصحيحه مرّات عدة في أحاديث تلفزيونية وإذاعية وصحافية، لكن دون جدوى.



بل أن السعيّد، حين تزايد عليه الضغط، التزم الصمت شهرين كاملين، قبل ان يتقدم باستقالته، التي راجت أنباء أنها قدمت تحت ضغط كبير.

