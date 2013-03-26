اتحاد القدم السعودي ثالث آسيا

حصل الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم على المركز الثالث في ترتيب الاتحادات الآسيوية الأعضاء المشاركة في المسابقات الآسيوية للأندية لعام 2012، بعد اتحادي كوريا الجنوبية (المركز الأول) واليابان (المركز الثاني)، وجاء الاتحاد الإيراني في المركز الرابع والاتحاد الاوزبكي خامساً، تلاه اتحاد أستراليا في المركز السادس ثم الاتحاد القطري سابعاً.

وبني الترتيب المعتمد من الاتحاد الآسيوي على معايير فنية عدة, كأداء المنتخب السعودي"30%", وأداء الأندية "70%", إضافة إلى التصنيف المعتمد من"فيفا" للمنتخبات لأخر أربعة أعوام, ومسابقات الأندية الآسيوية"دوري أبطال آسيا, وكأس الاتحاد الآسيوي".

من جانبه, شكر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد الأندية الرياضية السعودية, ورابطة المحترفين السعودي على الجهود, والعمل الكبير الذي قامت بها خلال المشاركات في المسابقات الآسيوية, وقال: "الحمد لله على توفيقه، وهذا النجاح جاء بعد توفيق المولى عز وجل للدور الكبير والجهود والمستويات التي قدمتها أنديتنا الرياضية في المسابقات الآسيوية".

وأضاف: "العمل الكبير والمثالي من رابطة دوري المحترفين السعودي مع الأندية كافة انعكس إيجاباً على منتخب المملكة العربية السعودية الأول لكرة القدم، والذي ولله الحمد حقق مؤخراً نجاحاً في مباراتي التصفيات الآسيوية أمام منتخبي الصين وإندونيسيا".

وأكد رئيس الاتحاد السعودي دعمه لجميع الاندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا هذا الموسم, وقال: "سنقدم لهم كل الدعم حتى تحقق ما نصبوا إليه جميعاً بالتفوق القاري, وبلوغ مونديال كأس العالم للأندية العام المقبل".