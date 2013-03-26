اتحاد القدم القطري لا يرحم .. إيقاف لاعبين محترفين ١٩ مباراة

فرضت لجنة الانضباط في الاتحاد القطري لكرة القدم عقوبات رادعة وقاسية، اليوم الثلاثاء، على المغربي حسين خرجة لاعب العربي والبرازيلي نيني لاعب الغرافة وعدد آخر من لاعبي العربي بعد الأحداث المؤسفة التي وقعت خلال مباراة الفريقين في نصف نهائي كاس نجوم قطر، الثلاثاء الماضي، والتي شهدت تبادلا للضرب بين خرجة ونيني

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وقررت اللجنة برئاسة حسن الحمادي إيقاف حسين خرجة 10 مباريات وتغريمه380 الف ريال قطري (أكثر من 100 الف دولار) وإيقاف نيني 9 مباريات وتغريمه 350 ألف ريال.

كما قررت اللجنة إيقاف عبدالعزيز معرفية لاعب العربي 5 مباريات وتغريمه 50 الف ريال وزميليه عبد العزيز حاتم 3 مباريات وغرامة 30 ألف ريال ومحمد الكواري مباراتين و20 ألف ريال وإنذار إداري الفريق خليفة السادة وتغريمه 30 ألف ريال.

وبدأت شرارة الأزمة بين اللاعبين في الوقت بدل الضائع من المباراة التي جمعت فريقيهما في نصف نهائي كأس نجوم قطر، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه المهاجم البرازيلي أندرسون نيني، لاعب الغرافة بسبب تدخل عنيف ضد أحد مدافعي العربي، وحينما حاول الاعتراض على الحكم وقف المغربي حسين خرجة لاعب العربي في طريقه، فما كان منه سوى "لكم" خرجة في وجهه.

ودخل لاعبو الفريقين بعد ذلك في مشاجرات عنيفة، قبل أن يقفز خرجة في الهواء، ويركل اللاعب البرازيلي بقوة، لتزداد الأمور اشتعالاً ويختلط الحابل بالنابل، فيما حاول رجال الأمن في الملعب ومسؤولي الفريقين فض الاشتباكات وإخراج اللاعبين، وطرد الحكم خرجة وزميله عبدالله معرفية.

وانتهى المشهد بلاعبين مطروحين على الأرض لتلقي العلاج من الكدمات والجروح التي تعرضا لها، وسط حالة من الغضب والاستياء لما حدث، خصوصاً أن بطلا المعركة كانا اثنين من أبرز محترفي الدوري القطري، وقد دعا البعض على مواقع التواصل الاجتماعي إلى معاقبتهما بقسوة وطردهما من البلاد.

وحاول لاعب الوسط الدولي المغربي، حسين خرجة، والمهاجم البرازيلي أندرسون نيني، وضع حد للأزمة التي افتعلاها خلال المباراة، وتصالحا يوم الثلاثاء قبل أيام، في جلسة ودية بمقر نادي الغرافة، إلا أن الصلح لم يكن كافياً، ليمنع عنهما العقوبة القاسية.



وتعد هذه العقوبة أكبر العقوبات التي فرضتها اللجنة منذ تكوينها قبل3 مواسم. وكانت العقوبة الأكبر سابقا ايقاف المغربي يوسف سفري لاعب نادي قطر 8 مباريات وغرامة مالية 100 الف ريال، والبحريني فوزي عايش لاعب السيلية 8 مباريات و70 ألف ريال.

وتعد لجنة الانضباط مستقلة وقراراتها نافذة ويحق للذين وقعت عليهم العقوبة الاستئناف خلال 15 يوما لدى لجنة الاستئناف بالاتحاد.

وقد انتهى الموسم لمعظم اللاعبين خصوصا خرجة ونيني حيث لم يتبق من عمر الدوري القطري سوى 3 جولات، الى جانب مباريات كأس ولي العهد والتي لم يتأهل لها الغرافة والعربي، وكأس الأمير التي تقام بخروج المغلوب وتقام من خمس جولات فقط.

وعقب الاجتماع وفي تصريح مقتضب لرئيس اللجنة قال إن العقوبات درس للاعبين الذين وقعت عليهم العقوبة، ودرس لكل اللاعبين كي يدركوا ان الروح الرياضية واللعب النظيف أساس ممارسة الرياضة.

