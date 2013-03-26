إصابة لاعب.. تغيّر قوانين العقوبات في إنكلترا

أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم أنه سوف يعمل جديا على إعادة قانون العقوبات بالفيديو، وذلك في خطوة منه لتغيير قواعد فرض العقوبات على لاعبي الدوري الإنكليزي حال وقوع حوادث لا يتم ذكرها من قبل الحكام.

وقالت تقارير صحافية إنكليزية، إن الاتحاد الإنكليزي قرر ذلك بعد فشله في إيقاف لاعب ويغان أتلتيك كالوم ماكمانامان بعد تدخله القاسي والصعب بحق مدافع نيوكاسل يوناتيد ماساديو هايدارا خلال مباراة الفريقين في الدوري الإنكليزي الأسبوع الماضي.

ويتعين على الاتحاد الإنكليزي عرض أمر تغيير قوانينه على رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة، ورابطة اللاعبين، ورابطة المدربين، من أجل الموافقة على إعادة قانون العقوبات بالفيديو.

وتعرض الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم لجملة انتقادات واسعة من قبل نادي نيوكاسل يوناتيد وبعض وسائل الإعلام الإنكليزية بسبب عدم فرضه أي عقوبة ضد ماكمانامان.

وبرر الاتحاد الإنكليزي عدم توقيعه العقوبة على اللاعب بأن حكم المباراة مايك هالسي لم يشر في تقريره من قريب أو بعيد لتلك الواقعة، في الوقت الذي تمنع فيه قوانين ولوائح الاتحاد الإنكليزي اتخاذ أي عقوبة بحق اللاعبين بواسطة مراجعة الفيديو، كما كان سابقا.

ويستند الاتحاد الإنكليزي في فرضه أي عقوبة على تقرير الحكم قبل فتح التحقيق في أي واقعة.

وكان الحكم هالسي قد أقر في تقريره الذي أرسله للاتحاد الإنكليزي بأنه لم ير الواقعة هو ولا مساعدوه، مؤكدا في تصريحات صحافية أنه لو شاهدها لأشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه ماكمانامان.