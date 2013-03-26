الأردن تثأر من اليابان .. وكوريا تقهر قطر

أرجأ المنتخب الأردني لكرة القدم تأهل نظيره الياباني إلى نهائيات كأس العالم 2014 بعدما تألق اليوم وألحق بمحاربي الساموراي الهزيمة الأولى لهم في هذه المرحلة من التصفيات، وتغلب عليهم 2-1 اليوم الثلاثاء في الجولة السابعة من مباريات المجموعة الثانية بالدور النهائي في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

وسعى المنتخب الياباني إلى انتزاع بطاقة التأهل الأولى إلى نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل، ولكنه فشل في حسم البطاقة لينتظر الجولة التالية من التصفيات في يونيو المقبل.

ورفع المنتخب الأردني (النشامى) رصيده إلى سبع نقاط ليتقدم إلى المركز الثاني في المجموعة لينعش آماله في التأهل إلى النهائيات.

وتجمد رصيد المنتخب الياباني عند 13 نقطة في صدارة المجموعة مقابل ست نقاط لكل من أستراليا وعمان، بعد ست مباريات لكل من هذه المنتخبات باستثناء أستراليا التي خاضت خمس مباريات فقط حتى الآن.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب الأردني بهدف سجله خليل بني عطية بضربة رأس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.

وفي الشوط الثاني، عزز المنتخب الأردني فوزه بالهدف الذي سجله أحمد هايل في الدقيقة 60.

ولكن المنتخب الياباني كاد يقلب الطاولة بعدها بدقائق على المنتخب الأردني في عقر داره، حيث أعاد شنغي كاجاوا الفريق إلى أجواء اللقاء وأنعش آماله في تسجيل هدف التعادل عندما سجل هدفا في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة التالية مباشرة حصل أتسوتو أوشيدا على ضربة جزاء إثر عرقلة من البديل عبد الله ذيب الذي نال بطاقة صفراء بعد ثلاث دقائق فقط من نزوله إلى الملعب.

وسدد ياسوهيتو إندو ضربة الجزاء، ولكن حارس المرمى الأردني المخضرم عامر شفيع تألق وتصدى لها ليحافظ على تقدم فريقه في المباراة.

وكان المنتخب الياباني بحاجة إلى التعادل فقط في مباراة اليوم ليصبح أول المتأهلين إلى النهائيات من مختلف القارات بغض النظر عن نتائج باقي الفرق في التصفيات الآسيوية.

وفشل المنتخب الياباني في الاستفادة من تعادل نظيريه الأسترالي والعماني 2-2 في وقت سابق اليوم، حيث كان بحاجة إلى نقطة التعادل فقط لحسم تأهله المبكر إلى النهائيات واللحاق بالمنتخب البرازيلي الذي يشارك في النهائيات دون تصفيات لإقامة البطولة في بلاده.

ويتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل من المجموعتين بنهاية التصفيات إلى المونديال مباشرة، بينما يخوض صاحبا المركز الثالث ملحقا فاصلا ليلتقي الفائز منه مع صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية على بطاقة التأهل للنهائيات.

وثأر المنتخب الأردني بفوزه اليوم لهزيمته الثقيلة صفر-6 أمام المنتخب الياباني ذهابا في يونيو الماضي، عندما سجل كيسوكي هوندا ثلاثة أهداف (هاتريك) ولكنه غاب عن مباراة اليوم بسبب عدم اكتمال اللياقة.

وبدأت المباراة بمحاولات هجومية مكثفة من جانب المنتخب الياباني، ولكنها لم ترتق للغة الأهداف، بينما اعتمد الفريق الأردني على الهجمات المرتدة السريعة.

وأهدر خليل زيد بني عطية أخطر فرص المنتخب الأردني في الدقيقة 17.

وكاد ياسوهيتو إيندو أن يتقدم بهدف للمنتخب الياباني في الدقيقة 20 بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن العارضة حرمته من تسجيل هدف محقق.

وشن أحمد هايل هجمة خطيرة على مرمى المنتخب الياباني، ولكنه لم ينجح في هز الشباك رغم انفراده تماما بالمرمى.

واستمرت الخطورة اليابانية على مرمى عامر شفيع، ومن إحدى الهجمات كاد ماكوتو هاسيبي أن يفتتح التسجيل لبلاده ولكن تسديدته مرت مباشرة بجوار القائم.

وحصل الفريق الأردني على ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء بعد تعرض عدي الصيفي للعرقلة، ولكن تسديدة انس بين ياسين لم تعرف طريقها للشباك.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول نجح المنتخب الأردني في الوصول إلى الشباك اليابانية عن طريق ضربة رأسية قوية من خليل بني عطية إثر ضربة ركنية من الناحية اليمنى.

وبدأ المنتخب الياباني الشوط الثاني بهجوم كاسح أملا في إدراك التعادل، وبالفعل شن الفريق عدة هجمات محققة على المرمى الأردني، ولكن عامر شفيع ومن أمامه الدفاع الصلب حالوا دون نجاح الساموراي في الوصول إلى شباك فريقهم.

وأنقذ عامر شفيع مرماه من هدفين محققين في غضون دقيقة واحدة، وسط سيطرة تامة من جانب الفريق الياباني.

وتدخل خليل بني عطية في الوقت المناسب ليمنع الفريق الياباني من الوصول إلى شباك فريقه.

ومن مجهود فردي رائع تمكن أحمد هايل من تسجيل ثاني أهداف المنتخب الأردني، بعدما استلم الكرة في منتصف الملعب ويمر من اثنين من مدافعي الفريق الياباني ويسدد الكرة في الشباك لحظة خروج الحارس في الدقيقة 60.

ورد الفريق الياباني بهدف في الدقيقة 69 عن طريق شينغي كاجاوا بعدما وصلت اليه الكرة في مواجهة المرمى مباشرة ليسدد بسهولة إلى داخل الشباك.

وبعد دقيقة واحدة حصل المنتخب الياباني على ضربة جزاء نتيجة عرقلة اوشيدا من قبل عبد الله ذيب.. ولكن عامر شفيع تصدى ببراعة شديدة لضربة الجزاء التي سددها ياسوهيتو إيندو.

وأهدر أحمد هايل فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الثاني له والثالث للأردن من ضربة رأسية قوية، ولكن الحارس الياباني وقف له بالمرصاد.

وسيطر الفريق الياباني بشكل كامل على مجريات اللعب في الدقائق العشرة الأخيرة، وصنع خطورة كبيرة على مرمى عامر شفيع وسط حالة من التألق اللافت من جانب الحارس والدفاع الأردني.

ولم يتمكن المنتخب الياباني من تحقيق مبتغاه المتمثل في إدراك التعادل خلال الدقائق الأخيرة من المباراة ليطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة بفوز الفريق الأردني بهدفين مقابل هدف.

كوريا الجنوبية تقهر قطر

اقتنص منتخب كوريا الجنوبية فوزا مثيرا من ضيفه القطري 2-1، اليوم الثلاثاء، في الجولة السابعة من مباريات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل.

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين سلبيا بعدما فشل كلا الفريقين في هز الشباك.

وتقدم كين هول لي بهدف للمنتخب الكوري الجنوبي في الدقيقة 60 ولكن بعد أربع دقائق فقط نجح خلفان إبراهيم خلفان لاعب وسط السد في إدراك التعادل للمنتخب القطري.

ولكن في الوقت بدل الضائع من المباراة خطف هيونغ مين سون هدف الفوز القاتل لأصحاب الأرض.

وانتزع المنتخب الكوري الجنوبي صدارة المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب قطر عند سبع نقاط في المركز الرابع.

عمان تفرط في فوز مستحق على أستراليا

تعادل المنتخب الأسترالي لكرة القدم بصعوبة مع ضيفه المنتخب العماني، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدور الرابع النهائي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وافتتح عبد العزيز المقبالي التسجل لعمان اليوم في الدقيقة السادسة من المباراة وعزز لاعب خط الوسط الأسترالي مايل جيديناك تقدم عمان إلى 2- صفر بهدف عكسي في مرمى فريقه في الدقيقة 49.

وتمكن المهاجم الخضرم تيم كاهيل من تعديل النتيجة بالنسبة للبلد المضيف إلى 1-2 بتسجيله الهدف الأول لأستراليا بعد ثلاث دقائق فقط من هدف عمان الثاني. قبل أن يسجل بريت هولمان هدف التعادل 2-2 لأستراليا قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

وبهذه النتيجة رفعت كل من أستراليا وعمان رصيدهما إلى ست نقاط في المركزين الثاني والثالث على الترتيب بالمجموعة الثانية بالتصفيات النهائية لآسيا.

وتتصدر اليابان، التي تحل ضيفا على الأردن في وقت لاحق اليوم، ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة.

ويتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني من المجموعتين الحاليتين بالتصفيات الآسيوية مباشرة إلى نهائيات مونديال 2014، فيما يلتقي ثالثا المجموعتين معا في ملحق آسيوي يتأهل الفائز منه إلى الملحق العالمي المؤهل للمونديال.

أوزبكستان تقتنص الصدارة بفوز على لبنان

اقتنص المنتخب الاوزبكي صدارة المجموعة الاولى من التصفيات النهائية لقارة آسيا المؤهلة الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم بالبرازيل عام 2014، بعد فوزه على ضيفه اللبناني بهدف نظيف، اليوم الأحد، في الجولة السابعة من التصفيات.

وسجل سيرفر جيباروف لاعب سيونغنام إلهوا تشونما الكوري الجنوبي هدف الفوز لمنتخب اوزبكستان في الدقيقة 63.

ورفع منتخب اوزبكستان رصيده الي 11 نقطة في الصدارة بفارق نقطة أمام منتخب كوريا الجنوبية صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد لبنان عند اربع نقاط في المركز الاخير.

