الإنكليزي "جوي": "نيمار" في "الواقع".. مثل "بول القطة"

يكاد لا يمر شهر واحد من دون أن يمارس لاعب مارسيليا جوي بارتون، هوايته في شتم أقرانه اللاعبين، سواء مَنْ يعرفهم عن قرب، أو الذين لم يراهم رأي العين، وجهاً لوجه، آخر ضحايا اللاعب الإنكليزي، كان المهاجم البرازيلي نيمار، الذي تصرّ الأنباء على أنه سيكون لاعباً برشلونياً في موسم الانتقالات الصيفية، إذ كتب جوي على حسابه في "تويتر" تغريدة تهكّم فيها على مهاجم منتخب "السامبا"، قال فيها: "نيمار هو جاستن بيبر كرة القدم، رائع على "يوتيوب"، وفى الواقع هو مثل "بول القطة".

هذا التشبيه، القبيح والصادم، لم يرُق لعشاق اللاعب البرازيلي الذين أمطروا حساب جوي بارتن في "تويتر"، بـ"صيِّبٍ" من الشتائم المماثلة لشتيمته، وأكثر منها بذاءة.

وكان اللاعب الإنكليزي قد سخر من ابن جلدته، ولاعب باريس سان جيرمان، ديفيد بيكهام، الذي لا يروق لجوي بارتون طريقة ارتدائه لملابسه لاسيما بنطلوناته المصنوعة من الجلد وأحذيته باهظة الثمن المصنوعة وفقاً لأحدث خطوط الموضة وخصلات شعره الشقراء تحديداً، وقال بيرتون في حديث لصحيفة "ليكيب" الفرنسية في نسختها "الرياضية": "بيكهام يعد بالفعل علامةً تجاريةً مهمةً وسفيراً للكرة الإنكليزية، لكن شكله الخارجي وطريقة ارتدائه للملابس لا يتفقان مع أسلوبي".

هذا هو بارتون خارج الملعب، وهو داخله لا يقل بشاعة، حين يتعلق الأمر بجعل لسانه حصاناً تمتطيه الشتائم، إذ شهدت مباراة فريقه مرسيليا الفرنسي أمام باريس سان جيرمان، مشادة كلامية بينه وبين زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم الفريق الباريسي، سخر خلالها بارتون من "طول أنف" اللاعب السويدي.

وبدأت شرارة المشكلة حينها خلال الشوط الأول من المباراة التي أقيمت لحساب دور الـ16 لمسابقة كأس فرنسا، حينما احتسب حكم اللقاء خطأ ضد بارتون لصالح إبراهيموفيتش، فلم يكن من اللاعب الإنكليزي سوى السخرية منه بالإشارة بيديه إلى أنفه، في دلالة واضحة على طول أنف لاعب ميلان السابق.