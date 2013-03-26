بيكيه: برشلونة ومدريد.. كادا يفسدان العلاقة بين لاعبي إسبانيا

كالمدهوش تماماً، تعامل مدافع فريق برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، جيرارد بيكيه مع الأسئلة التي طرحت عليه وتتعلق بالمشاجرة الكلامية التي عرضتها قناة "فوتبوليستا"، ودارت رحاها بينه وبين صديقه في المنتخب الإسباني وعدوه في فريق ريال مدريد الظهير الأيمن ألبارو أربيلوا، خلال مباراة منتخب إسبانيا وفلندا في تصفيات كأس العالم 2014 بالبرازيل، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وقال بيكيه في حديث للتلفزيون الإسباني: "هناك من يفسر الأمور على ما تشتهي نفسه، إنهم يقحمون برشلونه وريال مدريد في كل شيء، ما حدث بيني وبين اربيلوا طبيعي جداً، ويحصل في كرة القدم، مثل تلك المشاجرات الكلامية، جزء من حياتنا داخل المستطيل الأخضر مع الأصدقاء والخصوم على حد سواء، مرّ علينا الآلاف منها".

وأضاف: "نعم، تشاجرت مع أربيلوا أثناء المباراة، لكن بمجرد انتهاء اللقاء، زال كل شيء، إنها لحظات للنسيان".

واعترف اللاعب الكتالوني بأن "العلاقات كانت متوترة بين أفراد المنتخب الإسباني وتحديداً بين لاعبي ريال مدريد وبرشلونة، وكادت أن تفسد تماما، لكن هذا حدث لفترة وجيزة، ثم انقضى كل شيء، وكأنما التوتر تبخرّ تماماً، الكل الآن سواسية وأشقاء، ومصلحتنا واحدة، هي أن يفوز منتخب بلادنا".

ورداً على سؤال حول هوية اللاعب المدريدي الذي يرغب أن ينضم إلى البلوغرانا، قال اللاعب الذي يخوض الليلة مباراة مهمة مع منتخب بلاده ضد فرنسا، في تصفيات كأس العالم 2014 بالبرازيل: "تقمص دور زوبيزاريتا صعب جداً، ريال مدريد يملك لاعبين كبارا في كل المراكز، وليس من السهل ابداً اختيار واحد منهم".

وأضاف: "في الوقت الراهن نحن نحتاج الى مدافعين ومن أجل إكمال الشهرين المتبقين من الموسم الرياضي الحالي، سأتعاقد مع راموس أو بيبي أو حتى فاران، لكن وفقا لاحتياجاتنا سأسعى إلى اللاعب الأصغر سنا ولديه مستقبل، أيضاً كاسياس شفي من إصابته، وسيكون انتقاله الى برشلونة أمراً جيداً".