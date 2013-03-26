تخفيض إيقاف إبراهيمو فيتش .. يثير "الشكوك" حول بلاتيني

عاصفة "برشلونية" من السخط، تضرب في كل اتجاه، وتحاول قدر ما أتيح لها من القوة أن تنال من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي خفض إيقاف هداف باريس سان جيرمان إبراهيموفيتش، ليتيح له اللعب في دوري أبطال أوروبا، أمام الفريق الكاتالوني.

إذ استجاب الاتحاد الأوروبى للطعن الذي تقدم به السويدى زلاتان إبراهيموفيتش لتقليص عقوبة الإيقاف مباراتين بعد طرده أمام فالنسيا الإسبانى فى ذهاب دور الـ 16 من "الشمبيونزليغ" .. ووافق على منحه التخفيض الذي نشده، وبهذه الموافقة سيشارك زلاتان فى المباراة المرتقبة أمام برشلونة فى ذهاب دور الـ8 من دورى الأبطال على ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية "باريس"، والمقررة يوم 2 أبريل المقبل، بينما يتواجه الفريقان فى لقاء العودة يوم 9 من الشهر نفسه.

وشكك مشجعون برشلونيون في تغريدات دونوها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في رئيس الاتحاد الأوروبي، "الفرنسي" ميشيل بلاتيني، وأعلنوا صراحة أن الموافقة على تخفيض العقوبة، ليست سوى طريقة لمساعدة الفريق الفرنسي لتجاوز برشلونة والذهاب الى الدور ربع النهائي، ومن ثم النهائي

بل إن هناك من ذهبوا إلى أبعد من ذلك، حين ألمحوا إلى رائحة مال غير شرعي في القرار، وكتب أحدهم متهكماً: "كم دفع الملاك الجدد للنادي، لتتغير أنظمة الاتحاد الصارمة، أنا أسأل فقط، أرجو ألا تتهوروا وتحيلون عقوبة إبرا علي".

وتساءل بعض هؤلاء الساخطين: سابقاً الاتحاد الأوروبي رفض تظلم برشلونة مع رونالدينهو ومع ديكو ومع إيتو ومع تشافي ومع بويول .. فلماذا رقّ قلبه حين تعلق الأمر بلاعب يلعب في ناد فرنسي؟!

يذكر أن إبراهيموفيتش لعب فى صفوف برشلونة عام 2009 لمدة موسمين وسجل 16 هدفاً فى 29 مباراة خاضها بقميص "البلوغرانا".

