حساب المشاريب على المعلم!!

لا اتخيل مطلقا قبل مباراة هامة يلعبها منتخبنا الوطني امام نظيرة الزيمبابوي في تصفيات المونديال ان يكون مسئولي اتحاد الكرة قد اعطوا تعليماتهم لإدارة فندق المنتخب بان تكون المشاريب التي يطلبها الجهاز الفني او لاعبي الفريق علي حسابهم الشخصي..ولو كان المدير الفني لمنتخبنا وطني وليس اجنبيا او خواجة اعتقد انه كان سيلقن هذا الاتحاد درسا قاسيا في فنون الذوق واللياقة بل وعلم النفس وكيفية التعامل مع رجال المنتخب الذين سيمثلون الوطن قبل مباراة بالغة الحساسية..هل يتخيل مخلوق ان الجهاز الفني الذي يستعد لأصعب مباراة عندما يطلب شاي او قهوة او اي مشروبات اضافية يفاجئ بالمسئولين بالفندق يطلبون منه تسديد الفاتورة علي حسابه؟!

واندهشت ممن يردد ان اتحاد الكرة يتبع سياسة ترشيد الانفاق في الوقت الذي يستمتع فيه اعضاء المجلس بالسفريات حول العالم من شرقها لغربها وهناك اعضاء كانوا لا مؤاخذة يحلمون بالسفر الي القاهرة واقصي امانيهم السفر لليبيا او اداء العمرة في السعودية!!

ما حدث مع الجهاز الفني خلال تلك الساعات الحرجة يجب الا يمر مرور الكرام ويجب ان يكون هناك تحقيق لمعرفة الحرج البالغ الذي تعرض له اعضاء الجهاز الفني خلال اقامتهم بالفندق وكل المخاوف ان يكون الاتحاد قد تعاقد مع البوب وجهازه ووضع شرطا في العقد ان المشاريب علي حسابهم!!

ماذا يحدث اتصور ان البعض من اعضاء المجلس الحالي كانوا قريبين من الاتحاد والمنتخب خلال السنوات الماضية وكانوا يشاهدون علي الطبيعة الكرم الحاتمي من قبل اتحاد زاهر في تعامله مع الجهاز الفني بقيادة المعلم شحاته او حتي خلال عقود سابقة من ايام الراحل الكابتن الجوهري وللأسف لا يعلمون كم الطلبات الغريبة التي كان يطلبها بعض المدربين علي غرار طلب احضار لبن العصفور وكان يتم تلبيته كل طلباتهم بصدر رحب وكانوا يوفرون لهم كل شئ حتي يحققوا لمصر وللكرة المصرية طموحات جماهيرها من انجازات وبطولات !!

للأسف الشديد كانت هناك فنادق تقدم تسهيلات خيالية للاتحاد والمنتخب من اجل ان تنال الرضي ويتم اختيارها لتكون مقر المعسكرات والمباريات للفريق الوطني واليوم يتم المحاسبة علي الاكسترا والمشاريب وكل المخاوف ان يعطي اي مسئول للاتحاد تعليماته للجهاز الفني بشراء سخان كهربائي وكيلو سكر وبكو شاي ويتم تعيين عامل في الجهاز الفني لزوووم المشاريب الساخنة!!

مصر وزيمبابوي اليوم وبداخلي مشاعر قوية باننا سنحقق الفوز ليس بسبب اتحاد الهواة ولكن من اجل الغلابة من جماهير الكرة المصرية بل والبسطاء لان الدنيا بتسود في عيوننا!!

بالمناسبة شاهدت امس الاول الإعلامي النشيط سيف زاهر وضيفة احمد مجاهد وكليهما بالطبع عضوا في مجلس ادارة الاتحاد زملاء يعني وسال زاهر ضيفه لماذا كان الكابتن ربيع يشكو من ان منتخب الشباب الذي يتولي تدريبة لم يوفر له الاتحاد الاهتمام المطلوب؟!

اجاب عضو المجلس علي العكس تماما لان الكابتن ربيع محظوظ بهذا الفريق الذي تولي تدريبة وكلهم نجوم من ابناء عصر ذهبي جديد للكرة المصرية.. وفهمت من هذا الكلام من بين السطور ان المقصود سلب انجاز ربيع من ربيع.. بمعني ان الشيخ ربيع بالإنجازات التي حققها هذا المنتخب وتأهله لمونديال الشباب ووصوله الي الدور قبل النهائي امر طبيعي ليس للشيخ فيها اي فضل او مجهود.. ورد الاعلامي الذكي ونسي انه عضوا بالجبلاية بان الكابتن ربيع بذل مجهودا كبيرا علي مدي الفترة الماضية واشاد به!!

وفي كل الاحوال هل يجوز من عضو مجلس ان يتحدث قبل مباراة هامة لمنتخب الشباب عن المدير الفني للفريق بانه محظوظ ؟!!

عموما انجازات ريبيع وفريقه ستستمر رغم المباراة الرهيبة ابلتي سيلعبها الفريق اليوم مع نيجيريا حتي يكون بالفعل من مدرسة المدربين المحظوظين ويفعلها ايضا برادلي ويفوز علي زيمبابوي حتي ينضم مجلس علام الي المجالس المحظوظة في تاريخ مجالس الاتحادات الكروية المصرية!!





*نقلاً عن صحيفة الجمهورية المصرية

