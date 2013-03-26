رئيس اتحاد كرة القدم الإماراتي: لن أنسحب من انتخابات الآسيوي

المصدر: دبي - د ب أ

قال رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يوسف السركال إن الحديث عن انسحابه من انتخابات رئاسة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم "أصبح أمرا في الماضي".

وذكر السركال للصحافيين مساء الاثنين أنه سوف يكمل الانتخابات على المقعد الآسيوي "حتى النهاية" ، مضيفا: "بدأنا الإجراءات الرسمية للانتخابات، بعد فترة من التحرك الودي مع الاتحادات الآسيوية للعبة".

وعقدت اللجنة الإماراتية الخاصة بالحملة الانتخابية للسركال أول اجتماعاتها مساء الاثنين، وتم خلال الاجتماع عرض الصورة الأولية من البرنامج الانتخابي للمرشح الإماراتي.

وقال السركال عقب الاجتماع: "تم خلال هذه الجلسة البدء في رسم استراتيجية خطتنا الانتخابية، والاستماع للمقترحات حول البرنامج الانتخابي".

وأضاف: "البرنامج الانتخابي سيعرض بصورة كاملة يوم السابع من الشهر المقبل في الاجتماع الثاني للجنة".

وقال السركال إنه بصدد تكثيف زياراته لدول آسيا للحصول على دعمها في حملته، وسيلتقي مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر هذا الأسبوع بحثا عن مساندته للترشح للمنصب الآسيوي.

وتضم اللجنة الانتخابية الإماراتية رؤساء اتحادات رياضية ومسؤولين في الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية الإماراتية، ومجلس دبي الرياضي، ومجلس الشارقة الرياضي.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات يوم الثاني من مايو المقبل، حيث يتنافس على رئاسة الاتحاد الآسيوي السركال ورئيس الاتحاد البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، والسعودي حافظ المدلج، ورئيس الاتحاد التايلاندي واراوي ماكدوي.

