غالياني: كرة القدم تشبه السينما.. بيع مباراة مثل بيع فيلم

قلّل نائب رئيس نادي إيه سي ميلان الإيطالي أدريانو غالياني، من عبارات الندم التي قالها مهاجم الفريق ماريو بالوتيلي بشأن رميه قميص فريقه السابق إنتر ميلان على الأرض، وقال: "رمي القميص لم يكن شيئاً لطيفاً جداً، لكنه ليس خطيراً جداً أيضاً.. فقط كانت حركة غير جميلة.. ولا تستوجب الندم".

وكان بالوتيلي قد أبدى أسفه وندمه على حركته "غير اللائقة"، حين سُئل في مؤتمر صحافي عن أكثر لحظة ندم عليها في حياته، فكانت إجابته: "لو كان باستطاعتي الرجوع للوراء في حياتي لن أكرر شيئاً واحداً فقط: لن أرمي قميص اﻹنتر على اﻷرض".

وامتداداً للحديث عن ماريو، قال غالياني: "مهما تحدثت عن ماريو فلن ينتهي الحديث عنه، لكن يوجد في الفريق أبطال كُثر غير ماريو، يستحقون الحديث عنهم بإعجاب"، وأضاف: "فيما مضى لم أكن أعرف ماريو عن كثب.. الآن بدأت أفهمه، وسلوكه معنا لا تشوبه شائبة داخل أو خارج الملعب".

ويعتقد نائب رئيس نادي ميلان أن بالوتيلي هو خامس أفضل مهاجم في العالم "قريباً سيفوز بجائزة الكرة الذهبية.. ماريو الذي سجل 7 أهداف في ست مباريات فقط مع الروسونيري يأتي خلف ميسي ورونالدو وإبراهيموفيتش وفالكاو.. هو لاعب مكتمل، ونجوم إيه سي ميلان حصدوا الكرة الذهبية 8 مرات، أمل أن يكون هو التاسع".

واعتبر غالياني أن إدارة نادي كرة قدم ليست أمراً هيناً "إنها تشبه إنتاج الأفلام السينمائية.. بيع مباراة، تماماً مثل بيع فيلم".

واستطرد: "في الأفلام المنتج الذكي والشاطر، يجب أن يعثر على أفضل مخرج وأجود الممثلين.. إداري كرة القدم أيضاً عليه أن يجد أفضل مدرب واللاعبين المميزين المناسبين.. بعد هذا يجب أن تبيع المنتج.. ونحن هنا نتحدث عن حقوق البث التلفزيوني والرعاية"، موضحاً: "لكي تصبح إدارياً جيداً في كرة القدم عليك تعلّم أشياء مثل عالم الاتصالات والرعاية.. النتائج الرياضية تؤثر كثيراً على حسابات الأندية.. نتائج ميلان المالية تحسّنت في السنوات الأخيرة بسبب الإعلانات.. الكرة عبارة عن وسيلة اتصال والمتابعون في إيطاليا زادوا مؤخراً".