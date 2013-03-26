مصر تتنفس الصعداء .. بـ"أبوتريكة"

المصدر: القاهرة (د ب أ)

حقق المنتخب المصري فوزه الثالث على التوالي في المجموعة السابعة من المرحلة الثانية من التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل، واجتاز زيمبابوي 2-1 اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب.

وتقدم حسني عبد ربه بهدف للمنتخب المصري في الدقيقة 65 ثم تعادل كنوليدغي موسونا لمنتخب زيمبابوي في الدقيقة 75، ثم خطف محمد أبوتريكة هدف الفوز القاتل لمصر قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة من ضربة جزاء.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى تسع نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد زيمبابوي عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.

وبدأت المباراة بهجوم مكثف من جانب المنتخب المصري املا في تسجيل هدف مبكر يشعل به حماس الجماهير، وأيضا يربك به حسابات الفريق الخصم.

ومن أول هجمة حقيقية على مرمى زيمبابوي سدد محمد ابراهيم تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن الحارس وقف له بالمرصاد.

وكاد دنفر موكامبا أن يصل لشباك عبد الواحد السيد في الدقيقة 14 ولكن الحارس المصري وقف له بالمرصاد.

ومرت الـ20 دقيقة الأولى من عمر المباراة بحالة من الهدوء الحذر، ولكن الأفضلية مالت بعض الشيء لصالح الفراعنة، في ظل تحركات محمد ناجي جدو ومحمد أبوتريكة ومحمد ابراهيم.

وحصل الفريق المصري على ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، نفذها حسني عبد ربه ولكن الكرة وصلت سهلة في أيدي حارس زيمبابوي واشنطن اروبي.

وشن المنتخب المصري هجمة مرتدة سريعة انتهت بتمريرة بدون عنوان من محمد النني داخل منطقة الجزاء، لتصل سهلة إلى دفاع زيمبابوي.

وسدد محمد صلاح نجم بازل السويسري كرة قوية تصدى لها واشنطن اروبي بثبات.

وضاعت أخطر فرصة للمنتخب المصري في الدقيقة 35 إثر تمريرة رائعة من الناحية اليمنى عن طريق محمد صلاح، ليرتقي لها أبوتريكة برأسه ولكن الكرة اصطدمت بيد الحارس ثم بالعارضة وذهبت بعيدا عن المرمى.

ومرت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول دون أن تشهد جديدا لينتهي نصف المباراة الأول بتعادل الفريقين سلبيا.

وبدأت أحداث الشوط الثاني بمزيد من الفاعلية الهجومية من جانب الفريق المصري، لتعويض ما فاته في الشوط الاول.

وأجرى الأمريكي بوب برادلي المدير الفني للمنتخب المصري أولى تغييراته بنزول أحمد فتحي بدلا من محمد ابراهيم.

وكاد أبوتريكة أن يفك لوغريتمات المباراة بهدف في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الثاني من ضربة رأسية إثر عرضية متميزة من فتحي، ولكن الكرة مرت بجوار القائم مباشرة.

وحاول الفريق المصري أن يلعب على الاختراق من العمق والاعتماد على التمريرات العرضية من على الأجناب، ولكنه فشل تماما في الوصول إلى شباك الفريق الضيف خلال الدقائق العشرة الأولى من الشوط الأول.

وسدد حسني عبد ربه كرة صاروخية على مرمى زيمبابوي ولكن الكرة اصطدمت في أجساد المدافعين.

وضاعت فرصة خطيرة على المنتخب المصري بعدما مرر جدو كرة رائعة إلى أحمد شديد قناوي داخل منطقة الجزاء، ليسدد الظهير الأيسر للأهلي كرة قوية ولكن الحارس واشنطن كان له بالمرصاد.

ونجح حسني عبد ربه أخيرا في تسجيل هدف السبق للمنتخب المصري من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 65 سددها قوية لتصطدم بأيدي حارس زيمبابوي وتسكن الشباك.

وأجرى برادلي ثاني تغييراته بنزول أحمد عيد عبدالملك بدلا من أحمد المحمدي.

وأهدر الفريق المصري فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الثاني عن طريق أبوتريكة في الدقيقة 70 بعدما انفرد تماما بالمرمى وسدد كرة قوية مرت بالكاد بجوار القائم.

وكاد محمد صلاح أن يحرز ثاني أهداف المنتخب المصري في الدقيقة 71 ولكن العارضة وقفت له بالمرصاد.

وأدرك منتخب زيمبابوي التعادل في الدقيقة 75 بعد خطأ دفاعي فادح من محمد نجيب، ليتلقى كنوليدجي موسونا الكرة خارج منطقة الجزاء مباشرة ويسدد قذيفة مدوية عرفت طريقها لشباك عبد الواحد السيد.

ودفع برادلي بأحمد جعفر مهاجم الزمالك وسحب محمد ناجي جدو في الدقيقة 80.

وكاد حسني عبد ربه أن يسجل الهدف الثاني له وللمنتخب المصري ولكنه سدد فوق العارضة، وبعدها مباشرة أنقذ حارس زيمبابوي فرصة مؤكدة من على أقدام أبو تريكة.

وحصل محمد صلاح على ضربة جزاء للفراعنة قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة ليحرز منها أبوتريكة الهدف الثاني للفريق.

ومرت الدقائق الأخيرة من المباراة دون أي جديد ليخرج الفريق المصري فائزا بهدفين مقابل هدف.