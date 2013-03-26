وكيل الراهب للنصر: ادفعوا أو أشتكيكم

هدد وكيل اللاعبين السعودي أحمد القرون إدارة نادي النصر بتقديم شكوى رسمية للجنة الاحتراف في حال لم يسدد النادي مستحقاته المالية من انتقال المهاجم حسن الراهب خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأمهل القرون إدارة نادي النصر أسبوعاً من خلال خطاب بعثه للنادي وأرسل نسخة منه إلى لجنة الاحتراف يطالب بتسديد مبلغ 350 ألف ريال وهي تمثل حصته من انتقال الراهب للنصر بمبلغ 3.5 مليون ريال.

وأشارت مصادر مطلعة للعربية.نت أن الخطاب المقدم لإدارة النادي هو الخطاب الثاني بعد أن أرسل القرون خطابه الأول مطلع فبراير / شباط الماضي.

إلى ذلك, أشعرت إدارة النصر وكيل اللاعبين أحمد القرون بتأجيل تسليمه مستحقاته المالية إلى نهاية الموسم لعدم توفر المبلغ في الوقت الحالي.