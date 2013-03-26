تيتو المنهك من العلاج الكيماوي .. يعود إلى برشلونة

عاد مدرب برشلونة تيتو فيلانوفا إلى إسبانيا، اليوم الثلاثاء، قادما من الولايات المتحدة، حيث واصل علاجه منذ يناير الماضي، بعد خضوعه لعملية جراحية من أجل استئصال ورم متجدد في الغدة اللعابية، بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني.



وقال متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم على موقعه الرسمي: "تيتو في برشلونة"، مضيفا أنه سيعود تدريجا لقيادة الفريق الأول.



وترك فيلانوفا (44 عاما) برشلونة في 21 يناير الماضي ليخضع لعلاج بسب تجدد إصابته بسرطان الغدة اللعابية، وأشرف على الفريق في غيابه مساعده جوردي رورا.



وأضاف بيان النادي: "من المتوقع أن يشرف جوردي رورا واوريلي ألتيميرا، اللذان رافقاه في رحلة العودة، على تمرين بعض الظهر. سينضم تيتو فيلانوفا الى الفريق الأول تدريجا".

