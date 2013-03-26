900 جهاز لتنظيم ضربات القلب للاعبي الدوري الإنكليزي

قرر الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم وبالتعاون مع مؤسسة القلب البريطانية توزيع 900 جهاز لتنظيم ضربات القلب لأندية الدوري الإنكليزي على صعيد فئتي الرجال والسيدات.

وقال الاتحاد الإنكليزي في بيان مشترك مع مؤسسة القلب البريطانية إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب حلول الذكرى الأولى للأزمة القلبية التي أصابت لاعب بولتون الإنكليزي فابريس موامبا خلال إحدى مباريات كأس الاتحاد الإنكليزي للعبة.

واعتبر الاتحاد الإنكليزي أن توزيع مثل هذه الأجهزة يهدف لإنقاذ آلاف الأرواح وذلك بمنح اللاعبين والإداريين والجماهير أيضاً قدرة للوصول للمعدات التي يحتاجها لإنقاذ حياة شخص.

وجاءت خطوة الاتحاد الإنكليزي الذي سيدفع مناصفة هو والأندية ومؤسسة القلب ثمن هذه الأجهزة، بواقع 400 ألف جنيه إسترليني لكل منهم، تجنباً لحدوث أي إصابة بالنوبات القلبية مثلما حدث العام الماضي مع لاعب بولتون والمنتخب الإنكليزي للشباب موامبا الذي اعتزل كرة القدم عقب تلك الحادثة.

وتعود فصول حادثة سقوط موامبا للعام الماضي، وتحديداً في 17 مارس، حين انهار موامبا خلال مباراة فريقه أمام توتنهام، ليتوقف قلبه لمدة 78 دقيقة قبل أن يعود للحياة، حيث اعتبر الأطباء حدوث ذلك معجزة طبية؛ لأن شخصاً واحداً فقط من كل 10 يتعرضون لأزمة قلبية خارج المستشفى في بريطانيا ينجو ويظل على قيد الحياة.

وعقب تلقيه العلاج شُفي موامبا تماماً، لكن اللاعب الذي يبلغ من العمر 25 عاماً أُجبر على الاعتزال بناءً على أوامر الأطباء .

يُذكر أن كل مَنْ تابع سقوط موامبا شعر بالصدمة، وأنه قد فارق الحياة، حيث احتاج لصدمات كهربائية لتنشيط القلب، كما تم تثبيت جهاز في صدره لإعادة القلب لعمله الطبيعي حال توقفه.