إداري "الجار العاق" ساعد إبراهيموفيتش.. ليقهر برشلونة

تحقّق ما كان يخشاه مشجعو برشلونة، وحكمت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لصالح المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ليصبح بإمكانه المشاركة في مباراتي فريقه أمام برشلونة في مباراتي الذهاب والإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكانت التوقعات تشير إلى أن الرفض سيكون مصير استئناف باريس سان جيرمان بفعل تصرف إبراهيموفيتش تجاه مدافع فالنسيا، أندريس غواردادو، لكن لجنة الاستئناف أبطلت قرار اللجنة التأديبية في "يويفا"، وبات في إمكان النادي الفرنسي الاستفادة من خدمات هداف الفريق في المباراتين الهامتين.

قرار قبول استئناف باريس سان جيرمان كان بطله إداري إسباني ينحدر من إقيلم كاتلونيا، إذ إن رئيس لجنة الاستئناف هو بيدرو توماس، وسبق له العمل كإداري في نادي إسبانيول، قطب مدينة برشلونة الثاني و"الجار العاق" لـ"البرشا" كما تصفه وسائل الإعلام الإسبانية.

واستبقت وسائل إعلام كاتلونية عدة، قرار اللجنة بالتشكيك في نزاهة توماس، مؤكدة أنه لن يتوان عن الحكم لصالح باريس سان جيرمان، لمجرد أن برشلونة سيتضرر من القرار، فيما شنّ مشجعو برشلونة هجوماً لاذعاً على توماس عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد صدور القرار.

وتحكم الكراهية العلاقة بين برشلونة وإسبانيول، ولا تخلو أي مباراة بينهما من اشتباكات ومناكفات بين الجماهير وخشونة بين اللاعبين داخل أرض الملعب، رغم الفارق الشاسع بين تاريخ وحاضر الفريقين والمستوى الفني المتباين بينهما.

وتتمحور أسباب الخلاف بالدرجة الأولى بين الناديين في الجوانب السياسية، إذ يُعرف إسبانيول برفضه لمساعي انفصال اقليم كاتلونيا عن إسبانيا، بخلاف نادي برشلونة ومسؤولية وجماهيره التي تطالب منذ سنوات بالانفصال، ولا تترك أي مناسبة إلا وتعبّر عن ذلك.