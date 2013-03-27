اتحاد القدم الأردني: اتهامات اليابان "باطلة" .. وشكواهم

استغرب الاتحاد الأردني لكرة القدم إعلان رئيس الاتحاد الياباني كونيا دايني أنه سيتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بحق جماهير الكرة الأردنية، واتهامها باستخدام أشعة الليزر ضد بعض لاعبي منتخب اليابان خلال لقاء المنتخبين، أمس الثلاثاء، ضمن الدور الحاسم من تصفيات آسيا المؤهلة الى مونديال 2014.

وقال نائب رئيس الاتحاد الأردني بالوكالة المهندس صلاح صبرة أنه يستغرب مثل هذه الاتهامات، مؤكدا أنه لم يلمح هذه الظاهرة أثناء مجريات مباراة منتخب بلاده أمام اليابان في عمان، وأضاف: "في ملاعبنا الأردنية وتحديدا في مباراتنا مع اليابان، كانت الإجراءات الأمنية مشددة للغاية، وقد خضع آلاف المشجعين الذين حضروا المباراة لعملية تفتيش دقيقة".

واحتج الوفد الياباني لتوجيه أشعة "ليزر" إلى عيون الحارس ايجي كاواشيما ولاعب الوسط ياسوهيتو اندو الذي أهدر ركلة جزاء في المباراة.

وقال اندو: "كانت الأشعة في عيوننا من الشوط الأول لكني لم أهتم لذلك.

عرفت أن الأشعة في عيني عندما شرعت بتنفيذ ركلة الجزاء، لكن ذلك لم يؤثر علي".



وأكد صبرة أن المنتخب الياباني كان طيلة فترة إقامته بعمان وخلال مجريات المباراة محط اهتمام وترحيب كل الأردنيين بما فيهم رئيس اتحاد الكرة ونائب رئيس الاتحاد الدولي، الأمير علي بن الحسين الذي حرص بعد المباراة على لقاء الوفد الياباني ووداعه وبحث سبل تعميق علاقات التعاون الكروي بين الأردن واليابان.

يشار إلى أن فوز المنتخب الأردني على نظيره الياباني هو الأول له عبر تاريخ لقاءات الفريقين، كما أنها المرة الأولى التي يلعب فيها منتخب اليابان في عمان، وهذه الخسارة الأولى لمنتخب اليابان في تصفيات كأس العالم (مونديال البرازيل ٢٠١٤) وكان المنتخب الياباني بحاجة الى نقطة واحدة من مباراته أمام الأردن ليصبح أول منتخب في العالم يتأهل رسميا إلى النهائيات في البرازيل علما بأنه خاض أربعة نهائيات متتالية في نهائيات كأس العالم منذ مونديال فرنسا 98.



تهليل أردني

وهلل الأردنيون للفوز التاريخي على اليابان 2-1 وأجمعت وسائل الإعلام على أن منتخب النشامى استحق الفوز والمحافظة على حظوظه بالمنافسة على واحدة من بطاقات أسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، مشددة على أن المهمة أصبحت شاقة أمام النشامى في المباراتين المتبقيتين أمام أستراليا وسلطنة عمان في 11 و18 يونيو المقبل في سيدني وعمان.

وخصصت صحف الأردن الصادرة اليوم مساحات واسعة من صفحاتها الأولى وملاحقها الرياضية للحديث عن الفوز الكبير والذي يعتبر الأول للأردن على اليابان عبر تاريخ لقاءات المنتخبين التي بدأت في كوالالمبور عام 1988.

وكتبت صحيفة "الرأي": "من التاريخ إلى المجد .. النشامى على أعتاب البرازيل"، وقالت "الدستور": "جددوا حلم التأهل إلى كأس العالم .. النشامى يقهرون الساموراي"، أما صحيفة "الغد" فكتبت: "فيروس النشامى يعطب الكمبيوتر الياباني"، و"العرب اليوم": "النشامى الشجعان .. هزموا اليابان"، فيما رأت "السبيل" ان: "منتخبنا يكسر كبرياء اليابان وينعش آماله".

الملك يهنئ

الى ذلك، سارع الملك عبد الثاني لمباركة إنجاز منتخب بلاده، حيث أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمير علي بن الحسين طالبا نقل تهانيه لأسرة المنتخب واعتزازه بإنجازهم الكبير وثقته بقدرتهم على تحقيق الهدف المنشود في المرحلة المقبلة.

ووصف الأمير علي بن الحسين الفوز على اليابان بأنه "حدث مهم للغاية في مسيرة الكرة الأردنية" مؤكدا أن الفوز تحقق بعزيمة اللاعبين وكفاءة وقدرات الجهاز الفني وعلى رأسه العراقي عدنان حمد، وكذلك بفضل دور الجماهير التي حضرت بأعداد كبيرة وملأت كافة مدرجات وجنبات استاد الملك عبد الله الثاني.

وأكد الأمير على "أن المسؤولية تضاعفت على منتخب النشامى وأن على كل الأردنيين الوقوف خلف لاعبيهم في المرحلة المقبلة التي تتطلب تركيزا وحضورا في مستوى أهمية أخر جولتين".

واعتبر عدنان حمد الفوز على اليابان رد اعتبار لمنتخب النشامى من خسارة جولة الذهاب بالستة، وتأكيد على قدرات النشامى في المضي بعيداً في تصفيات كأس العالم.

وأضاف: "الفوز على اليابان كان حاجة أساسية للتأكيد على أن ما تحقق للكرة الأردنية مؤخرا ببلوغ جولة العشرة الكبار لم يكن صدفة أو ضربة حظ".



أفراح عارمة



وكانت الأفراح قد عمت شوارع العاصمة الأردنية وباقي المحافظات والمدن، حيث طافت مواكب السيارات تطلق أبواقها تهليلا للفوز الذي حققه الأردن وصعوده للمركز الثاني في مجموعته الثانية بسبع نقاط خلف اليابان وقبل أستراليا وسلطنة عمان والعراق.

وينتظر أن تقدم لاحقا مكافآت مالية مجزية للاعبي المنتخب الأردني نظير الفوز على اليابان، علما بأن مكافأة الفوز على أستراليا في مرحلة الذهاب بلغت 15 ألف دولار لكل لاعب.

